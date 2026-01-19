Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ οι φροντιστές θα πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη σωστή δόση και τον τρόπο μέτρησης της σωστής δόσης με τη σύριγγα των 5 ml.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας για τον κίνδυνο λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής λόγω αλλαγής της σύριγγας δοσολογίας στο πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης (Keppra) (φιάλη των 150 ml για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών). Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση μια νέα σύριγγα δοσολογίας των 5 ml που χορηγεί έως και 500 mg πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra) και χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών (φιάλη των 150 ml) θα αντικαταστήσει τη σύριγγα δοσολογίας λεβετιρακετάμης των 3 ml, η οποία χορηγεί έως και 300 mg λεβετιρακετάμης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς που δίνουν στο παιδί τους Keppra

Κατά τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση του πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra) με τη νέα σύριγγα των 5 ml, ενημερώστε τους φροντιστές σχετικά με την αλλαγή στον όγκο της σύριγγας δοσολογίας. Οι φροντιστές θα πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη σωστή δόση και τον τρόπο μέτρησης της σωστής δόσης με τη σύριγγα των 5 ml. Οι φροντιστές θα πρέπει επίσης να ειδοποιηθούν σχετικά με τις επιπλέον διαβαθμίσεις των 0,25 ml που διαθέτει η νέα σύριγγα των 5 ml σε σύγκριση με τη σύριγγα των 3 ml.

• Συμβουλεύστε τους φροντιστές να διαβάσουν τις οδηγίες στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) σχετικά με την αναγνώριση των σημείων και των συμπτωμάτων που προκαλεί η υπερδοσολογία λεβετιρακετάμης, καθώς και σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε αυτήν την περίπτωση, αλλά και με το πώς να χρησιμοποιούν και να καθαρίζουν τη σύριγγα.

Η λεβετιρακετάμη (Keppra) ενδείκνυται ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας

από 16 ετών με νεοδιαγνωσθείσα επιληψία.

Η λεβετιρακετάμη (Keppra ) ενδείκνυται ως συμπληρωματική αγωγή



• στην αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη ηλικίας από 1 μηνός με επιληψία.

• στην αντιμετώπιση των μυοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας από 12 ετών με νεανική μυοκλονική επιληψία.

• στην αντιμετώπιση των πρωτοπαθώς γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας από 12 ετών με ιδιοπαθή γενικευμένη επιληψία.

Μία από τις τρεις διαθέσιμες μορφές του πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra) των 100 mg/ml σε φιάλη των 150 ml περιλαμβάνει μια σύριγγα δοσολογίας των 3 ml και προορίζεται για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών. Η σύριγγα δοσολογίας των 3 ml (που χορηγεί έως και 300 mg λεβετιρακετάμης) αντικαθίσταται από μια σύριγγα δοσολογίας των 5 ml (που χορηγεί έως και 500 mg λεβετιρακετάμης). Παρότι η νέα σύριγγα των 5 ml διαθέτει διαβαθμίσεις ανά 0,1 ml, διαθέτει επίσης επιπρόσθετες διαβαθμίσεις των 0,25 ml, σε σύγκριση με τη σύριγγα των 3 ml.

Οι φροντιστές θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τις ενημερωμένες οδηγίες στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης που αφορούν τον καθαρισμό της σύριγγας. Η σύριγγα θα πρέπει να καθαρίζεται με έκπλυση με κρύο νερό και μετακίνηση του εμβόλου αρκετές φορές προς τα επάνω και προς τα κάτω, ώστε να αντλείται και να εξωθείται το νερό, χωρίς διαχωρισμό των 2 εξαρτημάτων. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις σύριγγες δοσολογίας στις ακόλουθες μορφές του πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra ):

• Φιάλη των 150 ml με σύριγγα δοσολογίας του 1 ml (για παιδιά ηλικίας από 1 έως 6 μηνών),

• Φιάλη των 300 ml με σύριγγα δοσολογίας των 10 ml (για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω).