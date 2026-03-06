Η αποκάλυψη του Γιώργου Σαμπάνη για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Σαμπάνης στο vidcast «Daily Κους Κους», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου στον αέρα της εκπομπής «Happy Day».

Ο γνωστός τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, φαίνεται πως αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας σαφές πως εδώ και αρκετό καιρό βρίσκονται σε απόσταση. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι εδώ και καιρό έχουν απομακρυνθεί με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει αν ο συνάδελφός του περιλαμβάνει δικές του δημιουργίες στις εμφανίζεις του.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Σαμπάνης: «Είναι καιρός τώρα που δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο... Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές, τις επαγγελματικές. Αυτά που λένε και γίνονται… Όλα αυτά τα δύσκολα και τα εύκολα… αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα ξέρω γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί τελείως».

