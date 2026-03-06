Τρεις αντλίες δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς το πρόβλημα να λύνεται καταγγέλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για την κατάσταση στο 2ο Λύκειο Ιωαννίνων, όπου τα υπόγεια του σχολικού συγκροτήματος παραμένουν πλημμυρισμένα επί οκτώ συνεχόμενες ημέρες. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωαννίνων σύμφωνα με το epiruspost.gr έδωσε εντολή για προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες που έχουν οδηγήσει στη συνεχιζόμενη πλημμύρα. Παρά την αδιάκοπη απάντληση των υδάτων, με τρεις αντλίες να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, οι χώροι εξακολουθούν να παραμένουν βυθισμένοι στο νερό.

Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία ξεκίνησε από το σχολείο και κατέληξε στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων. Κατά τη συνάντηση που είχαν με την Εισαγγελέα, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ενημερώθηκαν ότι η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι κατευθύνθηκαν στο Δημαρχείο Ιωαννίνων, ωστόσο δεν υπήρχε κανείς από τη δημοτική αρχή για να τους υποδεχθεί, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Όπως ανέφεραν, είχαν ενημερώσει εδώ και ημέρες για την παρουσία τους και την ανάγκη συνάντησης με αρμόδιους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Ματθαίος Μάνθος, τόνισε ότι οι γονείς ζητούν επίσημες τεχνικές μελέτες και έγγραφες διαβεβαιώσεις για τη στατικότητα του κτιρίου, το οποίο λειτουργεί από το 1964. Παράλληλα, ζητούν επανεξέταση των πρόσφατων προσεισμικών ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές υπογραφές βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και μέλη της διοίκησης της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι γονείς καλούν τον Δήμο Ιωαννιτών να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.