Ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζει το θεατρικό του ντεμπούτο στο Λονδίνο.

To περασμένο καλοκαίρι, ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε ότι το επόμενο πρότζεκτ του, θα είναι ένα θεατρικό έργο για το West End του Λονδίνου χωρίς να μοιραστεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Το έργο έχει ήδη γραφτεί. Είναι οπωσδήποτε το επόμενο πράγμα που πρόκειται να κάνω. Θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες τον Ιανουάριο... Πιθανότατα θα απορροφήσει ενάμιση με δύο χρόνια από τη ζωή μου» είπε χαρακτηριστικά σε podcast τον περασμένο Αύγουστο.

Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το νέο εγχείρημα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη είναι μια πρωτότυπη, παλαιάς κοπής φάρσα, στα χνάρια των Μπράιαν Ριξ και Ρέι Κούνεϊ. Το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει όλα τα κλασικά στοιχεία του είδους: Καταιγιστικούς ρυθμούς, κωμικές αναποδιές και αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις ταυτότητας.

Η παράσταση προγραμματίζεται να κάνει ντεμπούτο στις αρχές του 2027 σε σκηνή της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και για το τέλος του τρέχοντος έτους.

Έγκυρη πηγή από το περιβάλλον του δημιουργού ανέφερε: «Πρόκειται για ένα έργο που έγραψε ο ίδιος και δεν βασίζεται σε καμία από τις ταινίες του. Είναι μια φάρσα στη βρετανική παράδοση του «Noises Off». Προς το παρόν, ο Ταραντίνο εξετάζει διάφορους θεατρικούς χώρους ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ σκέφτεται και τη σκηνοθεσία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της παράστασης.

Ο Ταραντίνο, ο οποίος πλέον ζει στο Ισραήλ με τη σύζυγό του Ντανιέλα Πικ, περνάει αρκετό χρόνο στο Λονδίνο, ενώ τον περασμένο μήνα εθεάθη στο κοινό της παράστασης «High Noon» στο West End.