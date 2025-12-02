O Κουέντιν Ταραντίνο λέει ότι ήδη έχει στο μυαλό του ολόκληρη την ιδέα για τη νέα ταινία.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε ότι έχει σχέδιο για ένα prequel των ταινιών Kill Bill. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο εμβληματικός σκηνοθέτης αναφέρει ότι έχει σκεφτεί την ιστορία ενός ακόμα Kill Bill.



Tο Kill Bill με πρωταγωνίστρια την Ούμα Θέρμαν ως Νύφη, κυκλοφόρησε δύο τόμους, μεταξύ 2003-04. Θεωρείται κλασικό και από τις καλύτερες ταινίες του Ταραντίνο, ενώ αυτή την Παρασκευή (5 Δεκεμβρίου) κυκλοφορεί μια εκδοχή που παρουσιάζει τις δύο ταινίες ως μία ενιαία, υπό τον τίτλο Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Συγκεκριμένα, στο 4ωρο cut του «Kill Bill» θα δούμε την ταινία στην πλήρη της μορφή, έτσι ακριβώς όπως την είχε φανταστεί ο Ταραντίνο, με αδημοσίευτο υλικό και μια νέα, ακυκλοφόρητη μέχρι πρότινος animated σκηνή 7½ λεπτών.

Επιπλέον, ο Ταραντίνο και η Θέρμαν συνεργάστηκαν με το Fortnite για να δημιουργήσουν το Yuki's Revenge, μια μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων το οποίο αφηγείται ένα χαμένο κεφάλαιο από την αρχική ταινία Kill Bill.

Στην πρεμιέρα της ταινίας μικρού μήκους στο Vista Theater στο Λος Άντζελες, ο σκηνοθέτης συμμετείχε σε μια συζήτηση με το κοινό, όπου ρωτήθηκε αν υπήρχε κάτι άλλο να έρθει από το σύμπαν του Kill Bill.

«Θα δούμε» απάντησε o Ταραντίνο και πρόσθεσε ότι «έχω κι άλλα πράγματα να κάνω... Έχω μια ολόκληρη ιδέα για το Kill Bill στο μυαλό μου, αλλά ήμουν εξουθενωμένος. Μου αρέσει η ιδέα της προέλευσεης του Μπιλ. Και οι τρεις άνθρωποι που τον διαμόρφωσαν: Esteban Vihaio, Pai Mei, and Hattori Hanzo. Θα ζήσω αρκετά για να το κάνω αυτό; Αυτό μένει να αποδειχθεί».

Η Θέρμαν επαίνεσε τη νέα ταινία μικρού μήκους, περιγράφοντάς την ως «πραγματικά συγκινητική». Σε αυτή ο Ταραντίνο κάνει ένα μικρό cameo ως Bill.