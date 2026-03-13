To «KPop Demon Hunters» εκτός από η πιο δημοφιλής ταινία στην ιστορία του Netflix είναι και υποψήφιο για δύο Όσκαρ.

Tο Netflix και η Sony επιβεβαίωσαν επίσημα το σίκουελ της παγκόσμιας επιτυχίας «KPop Demon Hunters».

Η Maggie Kang και ο Chris Appelhans θα επιστρέψουν για να σκηνοθετήσουν και να γράψουν τη συνέχεια, η οποία φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει το 2029 και η οποία σηματοδοτεί τη νέα, αποκλειστική πολυετή συμφωνία των Appelhans και Kang με το Netflix στον τομέα του animation.

«Υπάρχει πολλή περισσότερη ιστορία σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει και ανυπομονώ να σας την δείξω.Αυτό είναι μόνο η αρχή», δήλωσε η Kang ενθουσιάζοντας τους φαν της ταινίας.

Το «KPop Demon Hunters» είναι μια φανταστική περιπέτεια για ένα κορίτσι K-pop γκρουπ που με τη μουσική τους, προστατεύει τον κόσμο από δαίμονες. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής για την δεύτερη ταινία δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ο Appelhans άφησε να εννοηθεί ότι το δίδυμο των σκηνοθετών είναι «ενθουσιασμένο να γράψει το επόμενο κεφάλαιό τους, να τους προκαλέσει και να τους παρακολουθήσει να εξελίσσονται».

«Αυτοί οι χαρακτήρες είναι σαν οικογένεια για εμάς,» είπε. «Ο κόσμος τους έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας».

Αυτή η είδηση έρχεται λίγο πριν από την απονομή των Όσκαρ, όπου το «Kpop Demon Hunters» είναι υποψήφιο για καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων και πρωτότυπο τραγούδι για το «Golden».

Θυμίζουμε ότι η ταινία, σε ανάπτυξη και παραγωγή από τη Sony Pictures Animation, έκανε πρεμιέρα απευθείας στο Netflix και αναδείχτηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ πλέον φιγουράρει ως η πιο δημοφιλής ταινία στην ιστορία του streamer, έχοντας ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια προβολές στο Netflix από την πρεμιέρα της τον Ιούνιο του 2025.