H υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Απρίλιο.

Η «Βουγονία» (Bugonia) του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς έρχεται στο Netflix τον επόμενο μήνα

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Πλέμονς συνεργάζεται με τον Έλληνα σκηνοθέτη μετά το Kinds of Kindness του 2024. Επίσης, εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Στόουν είναι και συμπαραγωγός της ταινίας.

Η μαύρη κωμωδία του 2025 έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, μεταξύ των οποίων, Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Α' Γυναικείου Ρόλου για την Στόουν.

Το Bugonia έκανε πρεμιέρα στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας στις 28 Αυγούστου 2025. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025. Η ταινία έχει λάβει θετικές κριτικές και αυτή τη στιγμή έχει βαθμολογία 87% στο Tomatometer και 84% στο Popcornmeter στο Rotten Tomatoes. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι σημείωσε μια επιτυχημένη εισπρακτική πορεία, καθώς απέφερε μόλις 42,9 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Το Bugonia θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 26 Απριλίου.

Λίγα λόγια για τη Βουγονία

Η ένατη ταινία του Λάνθιμου αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.

{https://youtu.be/gd28wEbg20U?si=UgpVSAOzZAheP4M_}

Περιγράφεται ως μια ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας, σε σενάριο του βραβευμένου με Emmy Γουίλ Τρέισι. Η ταινία εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Το καστ συμπληρώνουν οι: Έινταν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν.