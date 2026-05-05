Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.

Η Universal κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και είναι άκρως εντυπωσιακό. Η τελευταία ματιά στον επικό κόσμο του Όμηρου, δείχνει τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον να δίνει μάχη με τον Κύκλωπα, ενώ ο κακός Αντίνοος του Ρόμπερτ Πάτινσον προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης.

Το τρέιλερ έκανε πρεμιέρα πρώτα στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert» το βράδυ της Δευτέρας (4/05), προτού κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και μας δείχνεις πλέον ξεκάθαρες ματιές σε αρκετούς βασικούς χαρακτήρες - κλειδιά, όπως και στον Τζον Μπερνθαλ ως Μενέλαο, τον Έλληνα βασιλιά της Σπάρτης και αδελφό του Αγαμέμνονα. Επίσης έχουμε την πρώτη καλή ματιά και στον Κύκλωπα Πολύφημο.

«Πες μου τι θυμάσαι;», ρωτάει η Καλυψώ τον Οδυσσέα, στην αρχή του τρέιλερ. «Μία σύζυγο. Έναν γιο», απαντάει εκείνος. «Και μετά τι;» συνεχίζει η Κίρκη. «Κερδίσαμε τον πόλεμο», λέει εκείνος και της ζητάει να τον βοηθήσει να επιστρέψει πίσω στο σπίτι και στην Ιθάκη.

Εκτός από τον Ντέιμον στον ρόλο του κεντρικού ήρωα, στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης: η Αν Χάθαγουεϊ ως η σύζυγος του Οδυσσέα, Πηνελόπη· ο Tομ Χόλαντ ως ο γιος τους, Τηλέμαχος· ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο μνηστήρας, Αντίνοος· η Zendaya ως θεά της σοφίας, Αθηνά· και Σαρλίζ Θερόν ως νύμφη Καλυψώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν την Θερόν να υποδύεται την Κίρκη, ενώ ακόμα και τώρα ξένα Μέσα όπως το Variety, αναφέρουν την Θερόν στον ρόλο της μάγισσας Κίρκης.

Συμμετέχουν επίσης οι: Λουπίτα Νιόνγκο, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Τζον Μπέρνθαλ και Τζον Λεγκουιζάμο.

«Η Οδύσσεια» θα γράψει ιστορία ως η πρώτη ταινία που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax, επίσης με τον προϋπολογισμό της ταινίας να φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, πρόκειται για την πιο ακριβή ταινία στην καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, ημέρα πρεμιέρας και για το «Spider-Man: Brand New Day»,