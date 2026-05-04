Με ανακοίνωσή τους τα SINSAY ενημερώνουν για την ανάκληση δύο νέων προϊόντων που πωλήθηκαν στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η ανάκληση αφορά αξεσουάρ αντι-στρες το μοντέλο 683ED-MLC και το μοντέλο 681ED-MLC. Τα προϊόντα πωλήθηκαν στα καταστήματα και online στα καταστήματα Sinsay. Όπως σημειώνεται «Το προϊόν αποσύρθηκε σε σχέση με διαδικασία ενώπιον του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Ανταγωνισμού και Καταναλωτών.»

Aυτά είναι τα προϊόντα που ανακαλούνται

Διαδικασία επιστροφής για τα υπό ανάκληση προϊόντα από τα καταστήματα Sinsay

Για προϊόντα που αγοράστηκαν από το κατάστημα οι επιστροφές μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Sinsay – βρείτε το κοντινότερο κατάστημά σας. Οι πελάτες που δεν διαθέτουν απόδειξη αγοράς θα κληθούν από το προσωπικό να συμπληρώσουν την κατάλληλη φόρμα.

Για προϊόντα που αγοράστηκαν από το online κατάστημα οι επιστροφές είναι δυνατές μετά την είσοδο στον λογαριασμό πελάτη. Επιλέξτε «επιστροφή» ή «παράπονο» και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα λάβετε μέσω email. Οι επιστροφές μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Sinsay – βρείτε το κοντινότερο κατάστημά σας.

Τι ισχύει για την αποζημίωση των καταναλωτών

Οι καταναλωτές δικαιούνται πλήρη επιστροφή της τιμής αγοράς του προϊόντος. Η επιστροφή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του προϊόντος στο σημείο πώλησης. «Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, καλέστε στο +30 21 1199 6216 (χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου). Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση προκάλεσε αυτή η κατάσταση» τονίζει το μήνυμα από πλευράς SINSAY.