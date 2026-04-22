Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος που ανακαλείται και να το επιστρέψουν ώστε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Συναγερμός έχει σημάνει για προϊόν που διατέθηκε και στην Ελλάδα, καθώς η Flying Tiger Copenhagen προχώρησε σε ανάκληση παιδικού παιχνιδιού λόγω κινδύνου για την ασφάλεια των παιδιών. Πρόκειται για το προϊόν ξύλινο ξυλόφωνο (INSTRUMENT XYLOPHONE WOODEN) με αριθμό είδους 3033045, το οποίο πωλήθηκε από τον Οκτώβριο του 2023 και αφορά όλες τις παρτίδες.

Τι πρόβλημα εντοπίστηκε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το ζήτημα αφορά τους πείρους που συγκρατούν τις μεταλλικές μπάρες του ξυλόφωνου. Οι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι ενδέχεται να μην είναι επαρκώς στερεωμένοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν. Αυτό δημιουργεί πιθανό κίνδυνο πνιγμού, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά που μπορεί να βάλουν τα αποσπώμενα κομμάτια στο στόμα τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος και να το επιστρέψουν σε οποιοδήποτε κατάστημα Flying Tiger Copenhagen, ώστε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς για την επιστροφή.

Η Flying Tiger Copenhagen επισημαίνει ότι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελούν βασική προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό προχωρά άμεσα σε ανακλήσεις όταν εντοπίζονται προϊόντα που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα.