«Η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται από μικρή ηλικία και τα σχολεία μας αποτελούν το καλύτερο πεδίο για να ανθίσει» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Με τον πιο όμορφο και ουσιαστικό τρόπο γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στον Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, επισκέφθηκε το 79ο Νηπιαγωγείο Σεπολίων και το 104ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τα αποτελέσματα δράσεων δενδροφύτευσης, δημιουργίας σχολικών λαχανόκηπων, καθώς και παρεμβάσεων σκίασης και δροσισμού που υλοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στις σχολικές αυλές.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Όταν βλέπεις τα παιδιά να συμμετέχουν με ενθουσιασμό, να φροντίζουν τα φυτά τους και να κατανοούν στην πράξη την αξία του φυσικού περιβάλλοντος, αισιοδοξείς για το μέλλον της πόλης μας. Η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται από μικρή ηλικία και τα σχολεία μας αποτελούν το καλύτερο πεδίο για να ανθίσει».

Έντεκα σχολεία του Δήμου Αθηναίων αποκτούν πιο πράσινες αυλές μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND

Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε συνολικά έντεκα σχολεία της Αθήνας, μέσα από τη δημιουργική συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND, με την υποστήριξη της ΔΑΕΜ και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Στα σχολεία αυτά, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση δεν περιορίστηκε στη θεωρία. Τα παιδιά ήρθαν σε άμεση επαφή με τη φύση, φύτεψαν δέντρα, λουλούδια και λαχανικά, φρόντισαν τους κήπους τους και παρακολούθησαν καθημερινά την ανάπτυξή τους, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες μέσα από τη βιωματική μάθηση.

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Κατά την επίσκεψή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή στις δράσεις. Οι μικροί «κηπουροί» παρουσίασαν τους λαχανόκηπους που δημιούργησαν, εξηγώντας πώς φροντίζουν καθημερινά τα φυτά τους και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθαν στην πράξη την αξία της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι παρεμβάσεις δεν ενισχύουν μόνο το πράσινο στις γειτονιές της Αθήνας. Συμβάλλουν στη δημιουργία πιο δροσερών και φιλικών σχολικών αυλών, βελτιώνουν το μικροκλίμα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των σχολικών χώρων απέναντι στα ολοένα συχνότερα φαινόμενα ακραίας ζέστης, προσφέροντας παράλληλα στα παιδιά περισσότερους χώρους επαφής με τη φύση, παιχνιδιού και δημιουργικής έκφρασης.