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Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επιπλέον δέκα άτομα, εκ των οποίων τα εννέα είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε εμπρησμούς, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν στελέχη της ΔΑΟΕ στην Αττική.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (02/07) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων αλλοδαπών, ηλικίας 47, 25, 22 και 19 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επιπλέον δέκα άτομα, εκ των οποίων τα εννέα είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων.

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη φέρονται να είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη ιεραρχική δομή και διακριτή κατανομή ρόλων, υπό την καθοδήγηση 49χρονου έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο.

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Η δράση της οργάνωσης φέρεται να αναπτυσσόταν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές, με στόχο –όπως αναφέρεται– την εξουδετέρωση ανταγωνιστικών προσώπων, τον εκφοβισμό όσων αντιτίθεντο στα συμφέροντά της και την επιβολή παρουσίας σε περιοχές δραστηριότητας.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και κελιά κρατουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Πιστόλι με γεμιστήρα και 12 φυσίγγια

Τρεις αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί – εκρηκτικοί μηχανισμοί

Τρεις φωτοβολίδες

Έξι αυτοσχέδια μαχαίρια

855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης

Τρεις ζυγαριές ακριβείας και τρίφτης

Συσκευή γεωεντοπισμού

12 κινητά τηλέφωνα και 4 κάρτες SIM

Συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και συσκευή παροχής σήματος WiFi

Ρουχισμός, ψηφιακό ρολόι, νάιλον συσκευασίες και ιδιόχειρες σημειώσεις

Ι.Χ.Φ. όχημα και 3.450 ευρώ σε μετρητά

Υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

Από την έρευνα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκαν μεταξύ άλλων:

Εμπρησμός και απόπειρα έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου (12/11/2025)

Δύο εμπρησμοί οχημάτων σε Παλλήνη (20/09/2025) και Γέρακας (23/09/2025)

Περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος κρατουμένου (01/10/2025)

Πυροβολισμοί σε σταθμευμένο όχημα (11/08/2025)

Δύο εκρήξεις σε καταστήματα στην Αθήνα με υλικές ζημιές και σοβαρό τραυματισμό ιδιοκτήτη (16/07/2025 και 05/08/2025)

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.