Για συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, μάλιστα, η επόμενη πληρωμή θα συνοδεύεται από σημαντική αύξηση.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο ημερομηνίες, στις 26 και στις 28 Αυγούστου.

Για συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, μάλιστα, η επόμενη πληρωμή θα συνοδεύεται από σημαντική αύξηση.

Στις 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016 και μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη ημερομηνία πληρωμών είναι η 28η Αυγούστου 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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Ποιοι θα δουν αύξηση 467 ευρώ κατά μέσο όρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληρωμή της 28ης Αυγούστου για δικαιούχους συντάξεων χηρείας, καθώς αναμένεται να δουν σημαντικές αυξήσεις.

Ο e-ΕΦΚΑ αναμένεται να χορηγήσει αύξηση κατά μέσο όρο 467 ευρώ σε συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο.

Η μεταβολή προκύπτει από την κατάργηση της περικοπής που είχε εφαρμοστεί το 2020 και την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% της σύνταξης του θανόντος, αντί του 35% που λάμβαναν ορισμένοι δικαιούχοι.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση καταργούνται οι συγκεκριμένες μειώσεις και αποκαθίστανται οι περικοπές από τη σύνταξη Σεπτεμβρίου.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται κυρίως χήρες του Δημοσίου και αποστράτων, αλλά και δικαιούχοι από ταμεία του ιδιωτικού τομέα, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Περιλαμβάνονται επίσης εργαζόμενες χήρες που δεν λαμβάνουν δική τους σύνταξη αλλά μόνο σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο.

Η νέα διάταξη αφορά τις συντάξεις λόγω θανάτου που απονεμήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016, καθώς και όσες απονέμονται εφεξής. Αυτές θα διαμορφώνονται στο 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς την προηγούμενη περικοπή λόγω απασχόλησης ή λήψης δεύτερης σύνταξης.