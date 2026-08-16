O Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο Ντόρτμουντ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Γερμανούς.

Προ των πυλών της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τον Έλληνα άσο να κάνει ταξίδι «αστραπή» στην Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά για να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου της Βεστφαλίας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σε βίντεο κατά την άφιξη του στο Ντόρτμουντ φαίνεται να είχε μία σύντομη βιντεοκλήση λέγοντας «αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς», ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι «μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ».

{https://x.com/ChristianWoop/status/2088922408132436340/video/1}

Οι Βεστφαλοί έχουν καταθέσει πρόταση για την αγορά του Κωνσταντέλια, θέλοντας να τον κάνει συμπαίκτη με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όπως ανέφεραν Bild και Kicker το προηγούμενο 48ωρο, η μεταγραφή, μαζί με τα μπόνους θα πλησιάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο «Ντέλιας» θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα του αποφέρει περί τα 3.000.000 ετησίως.