Για τη Δευτέρα, η προσοχή στρέφεται σε ένα μεγάλο τόξο περιοχών.

Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, Δευτέρα 17 Αυγούστου, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη ετοιμότητα τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τον χάρτη, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται στην Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα και την Αιτωλοακαρνανία. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλεία και η Ζάκυνθος.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται και στη βόρεια Ελλάδα, καθώς υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Έβρο και Ροδόπη.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2088930559934247212}

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Ανάλογη είναι η κατάσταση σε μεγάλο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Στον χάρτη περιλαμβάνονται η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται επιμέρους περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας.

Η εκτεταμένη γεωγραφική κατανομή των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την αποφυγή οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν εργασίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες ή φλόγα, ειδικά κοντά σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, είναι κρίσιμο να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποφυγή ενεργειών όπως η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς μέσα στην αντιπυρική περίοδο ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, υπό ευνοϊκές για την εξάπλωσή της συνθήκες, να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρό περιστατικό.