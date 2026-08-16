Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση του ΣτΕ σχετικά με τη φύση των υποθέσεων εικονικών τιμολογίων.

Τον δρόμο για τη διενέργεια φορολογικού επανελέγχου ακόμη και μετά την πάροδο της πενταετίας ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν μεταγενέστερα ευρήματα αποκαλύπτουν την εικονικότητα συναλλαγών και μπορούν να χαρακτηριστούν ως νέα στοιχεία.

Με την απόφαση 365/2026, το ΣτΕ εξέτασε υπόθεση ομόρρυθμης εταιρείας, σε βάρος της οποίας είχαν καταλογιστεί διαφορές ΦΠΑ και πρόστιμα για τη λήψη και καταχώριση εικονικών και πλαστών τιμολογίων.

Η εταιρεία αμφισβήτησε τη νομιμότητα του επανελέγχου, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη παρέλθει η προβλεπόμενη πενταετής προθεσμία παραγραφής και, ως εκ τούτου, η φορολογική διοίκηση δεν είχε πλέον δικαίωμα να επανεξετάσει τις επίμαχες χρήσεις. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «νέα στοιχεία» ικανά να δικαιολογήσουν την παράταση του χρόνου παραγραφής.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς της. Όπως έκρινε, η εικονικότητα των συναλλαγών διαπιστώθηκε κατόπιν μεταγενέστερου ελέγχου και τα σχετικά ευρήματα μπορούσαν να αποτελέσουν νέα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούσαν την εκ νέου διερεύνηση της φορολογικής υπόθεσης.

Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε νόμιμη η εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής, καθώς και η έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων από τη φορολογική διοίκηση.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση του ΣτΕ σχετικά με τη φύση των υποθέσεων εικονικών συναλλαγών. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η αποκάλυψη της πραγματικής εικόνας τέτοιων συναλλαγών δεν είναι πάντοτε εφικτή στο πλαίσιο του αρχικού ελέγχου, καθώς συχνά απαιτούνται εκτεταμένες διασταυρώσεις, έλεγχοι αντισυμβαλλομένων και συνεργασία περισσότερων ελεγκτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετες και χρονοβόρες.

Ως εκ τούτου, πορίσματα που προκύπτουν από μεταγενέστερους ελέγχους και αποκαλύπτουν στοιχεία τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα ή γνωστά κατά τον αρχικό έλεγχο μπορούν να αξιοποιηθούν ως νέα δεδομένα από τη φορολογική διοίκηση.

Με το σκεπτικό αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμες τις ενέργειες της φορολογικής διοίκησης και απέρριψε την αίτηση της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι η παρέλευση της πενταετίας δεν αποκλείει τον επανέλεγχο όταν μεταγενέστερα ευρήματα τεκμηριώνουν εικονικές συναλλαγές και ενεργοποιούν τη δεκαετή προθεσμία παραγραφής.