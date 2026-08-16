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Εκλέχτηκε μόνο ο Ανδρουλάκης, προσχώρησαν τρεις- πόσοι θα επανεκλεγούν;

Το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές στην Α΄ Θεσσαλονίκης αναδείχτηκε τέταρτο κόμμα, εκλέγοντας έναν βουλευτή, τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τώρα, στη Βουλή, είναι δεύτερο κόμμα, καθώς διαθέτει τέσσερις βουλευτές!

Πώς; Πέραν του Ν. Ανδρουλάκη που επέλεξε να λάβει την έδρα της Α΄ Θεσσαλονίκης ώστε να μείνει εκτός Βουλής ο Χάρης Καστανίδης, προσχώρησαν πρόσφατα σε αυτί τρεις ακόμα βουλευτές.

Οι δυο προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ: Η Ράνια Θρασκιά που αρχικά ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Πέτρος Παππάς, που αποχωρώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε "πρωτοπαλίκαρο" του Στέφανου Κασσελάκη και από εκεί ανεξαρτητοποιήθηκε και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ!

Πόσοι από αυτούς που προσχώρησαν θα επανεκλεγούν, αφού αυτή τη φορά δεν θα είναι υποψήφιος στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο Νίκος Ανδρουλάκης;

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Το πολύ ένας, καθώς στο ψηφοδέλτιο θα προστεθεί και ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας.

Πώς το λένε; Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα...

Β.Σκ.