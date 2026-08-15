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Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:45, με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 17 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης της 2ης ΕΜΟΔΕ, με συνολικά πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ για την ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Νέας Μηχανιώνας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς οι συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς και να δυσχεράνουν το έργο των πυροσβεστών.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και να προσδιορίσει τα αίτιά της.