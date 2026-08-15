Τι συνέβη στην επίθεση εναντίον της αμερικανικής βάσης Αλ-Ουντέιντ, στο Κατάρ, στις αρχές Μαρτίου.

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της ιρανικής επίθεσης εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τρεις Ιρανοί πιλότοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα θεωρούνταν αγνοούμενοι, είναι ζωντανοί και κρατούνται αιχμάλωτοι από τις αρχές του Κατάρ.

Η αποκάλυψη έγινε μήνες μετά την επίθεση της 2ας Μαρτίου και ενώ μέχρι πρόσφατα οι ιρανικές αρχές δεν είχαν διευκρινίσει τι είχε συμβεί στους τρεις αεροπόρους. Τώρα, η Τεχεράνη ζητά την άμεση απελευθέρωσή τους και καλεί τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να παρέμβει, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους και να διευκολυνθεί η επικοινωνία τους με τις οικογένειές τους.

Οι τρεις πιλότοι που αγνοούνταν

Σύμφωνα με τον στρατηγό Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ, επικεφαλής της ιρανικής Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων Μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι τρεις πιλότοι είναι οι Τζαβάντ Σαλεχί, Αμπντολμαζίντ Νταστιάν και Ομραν Μπεχραβεσιάν.

Όπως δήλωσε ο Ιρανός στρατηγός, οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν ζωντανοί από τις δυνάμεις του Κατάρ μετά τη συντριβή των αεροσκαφών τους, τύπου Su-24, κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης στις 2 Μαρτίου.

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι πιλότοι παραμένουν υπό κράτηση και ότι μέχρι σήμερα δεν τους έχει επιτραπεί να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους ή με τις ιρανικές αρχές.

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Για τον λόγο αυτό, ο Μπαγερζαντέχ απευθύνθηκε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ζητώντας να επισκεφθεί τους τρεις πιλότους το συντομότερο δυνατόν.

Το αίτημα της Τεχεράνης αφορά αρχικά την επιβεβαίωση της κατάστασης και της υγείας τους, αλλά ταυτόχρονα ζητείται και η συνδρομή της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης για την απελευθέρωσή τους.

Η επίθεση στην Αλ-Ουντέιντ

Οι τρεις πιλότοι φέρεται να αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης ιρανικής επίθεσης εναντίον της αμερικανικής βάσης Αλ-Ουντέιντ, στο Κατάρ, στις αρχές Μαρτίου.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ιρανικών αντιποίνων μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Η Αλ-Ουντέιντ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί σημαντικές αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης, τα ιρανικά αεροσκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με την άμυνα του Κατάρ και, σύμφωνα με την ιρανική εκδοχή που δημοσιοποιήθηκε τώρα, τρία Su-24 συνετρίβησαν, με τους πιλότους να συλλαμβάνονται ζωντανοί από τις καταριανές δυνάμεις.

Μέχρι τον Ιούλιο θεωρούνταν αγνοούμενοι

Η υπόθεση παρέμενε μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.

Οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι τρεις πιλότοι αγνοούνταν μετά την επίθεση, χωρίς όμως να αποκαλύψουν ότι είχαν συλληφθεί από τις καταριανές δυνάμεις.

Στα τέλη Ιουλίου, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει και ανακτήσει τη σορό ενός ακόμη Ιρανού πιλότου, του Ματζίντ Καζεμί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση εναντίον της Αλ-Ουντέιντ.

Τότε, οι τρεις υπόλοιποι πιλότοι εξακολουθούσαν να καταγράφονται ως αγνοούμενοι.

Η νέα ανακοίνωση της Τεχεράνης αλλάζει πλέον την εικόνα: οι τρεις άνδρες δεν θεωρούνται νεκροί ή αγνοούμενοι, αλλά, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, κρατούνται από το Κατάρ.

Η παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού

Η Τεχεράνη επιχειρεί τώρα να μετατρέψει την υπόθεση σε διεθνές ανθρωπιστικό ζήτημα.

Ο Ιρανός στρατηγός ζητά από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους τρεις κρατούμενους, να ελέγξει την κατάσταση της υγείας τους και να επιβεβαιώσει τις συνθήκες κράτησής τους.

Παράλληλα, ζητείται να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των πιλότων και των οικογενειών τους, καθώς, σύμφωνα με την επιστολή του Μπαγερζαντέχ, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτραπεί τέτοια επικοινωνία.

Η παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ιράν–Κατάρ παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες λόγω του πολέμου και των επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην περιοχή.

Τι σημαίνει η αποκάλυψη

Η αποκάλυψη για τους τρεις πιλότους έρχεται αρκετούς μήνες μετά το περιστατικό και προσθέτει ένα ακόμη περίπλοκο ζήτημα στις σχέσεις Τεχεράνης και Ντόχα.

Για το Ιράν, η τύχη των τριών αεροπόρων αποτελεί πλέον ζήτημα υψηλού συμβολισμού, καθώς πρόκειται για στρατιωτικούς που συμμετείχαν σε μια από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της σύγκρουσης.

Για το Κατάρ, η υπόθεση δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική και ανθρωπιστική παράμετρο, καθώς η χώρα φιλοξενεί κρίσιμες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Η τύχη των τριών πιλότων θα μπορούσε επομένως να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή ευρύτερων διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Η υπόθεση που παρέμενε κρυφή για μήνες

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η αιχμαλωσία των τριών πιλότων δεν είχε δημοσιοποιηθεί από την ιρανική πλευρά μέχρι τώρα.

Για μήνες, οι οικογένειες και οι ιρανικές αρχές γνώριζαν μόνο ότι οι τρεις άνδρες αγνοούνταν μετά την επιχείρηση.

Η ανακοίνωση της 15ης Αυγούστου έρχεται έτσι να φωτίσει ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κομμάτι της επίθεσης της 2ας Μαρτίου.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο εάν το Κατάρ θα επιβεβαιώσει επίσημα την κράτηση των τριών Ιρανών πιλότων και εάν θα επιτρέψει την πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού σε αυτούς.

Μέχρι τότε, η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι ζητά την άμεση απελευθέρωση των τριών αεροπόρων, μετατρέποντας την υπόθεση από ένα στρατιωτικό επεισόδιο του Μαρτίου σε νέο διπλωματικό ζήτημα στον Περσικό Κόλπο.