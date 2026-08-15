«Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», είπε χαμογελώντας ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ, με ύφος που υποδήλωνε ότι αστειευόταν, καθώς τόνιζε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

«Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», είπε χαμογελώντας ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ακαδημία της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε τον (ναυτικό) αποκλεισμό... Κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε», συνέχισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν «πόλεμος μιας μέρας». Ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «πλέον συνεργαζόμαστε υπέροχα» και «έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από τη χώρα αυτή.

Αντίδραση Ιράν

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί απέρριψε αργά χθες Παρασκευή το βράδυ δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε αστυνομική σχολή την πρόθεσή του να ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ «αμερικανικό έδαφος», αφού προηγουμένως «τελειώσουμε να νικάμε το Ιράν, που ηττάται πολύ οδυνηρά», όπως διαβεβαίωσε.

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«Το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα» σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, «ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες», αντέτεινε ο κ. Γαριμπαμπαντί μέσω X.

Το κορυφαίο στέλεχος της ιρανικής διπλωματίας πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα πρέπει να «αποδεχτεί την πραγματικότητα», που είναι ότι υπέστη «στρατηγικές και βαριές ήττες», προσθέτοντας πως «το στενό του Ορμούζ ήταν ιρανικό, είναι ιρανικό και θα παραμείνει ιρανικό», είναι «κλειστό» και θα ανοίξει ξανά μόνο με «διαταγή» της Τεχεράνης. «Όσο οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται την ήττα τους, το Ιράν θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό», συμπλήρωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε πως «σύντομα θα ανακηρύξω το στενό του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ», υπομειδιώντας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της αστυνομίας στο Γκάρντεν Σίτι, κοντά στη Νέα Υόρκη.

Ο ρεπουμπλικάνος επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού του Ορμούζ. Το Ιράν το διαψεύδει, μιλά για «ψέμα».

Στην πράξη , η στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων θαλάσσια οδός είναι κλειστή με απόφαση της Τεχεράνης από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ουάσιγκτον επιβάλλει σε αντίποινα αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει «ποτέ πυρηνικό όπλο» -- η Ισλαμική Δημοκρατία διαψεύδει πως είχε ποτέ τέτοια πρόθεση εδώ και δεκαετίες. Ενώ τόνισε πως «αν χρειάζεται να πληρώνετε (σ.σ. οι Αμερικανοί) λίγα περισσότερα (χρήματα)» για καύσιμα, «είναι εντάξει», πάντως «δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη», διότι «πήρα τη σωστή απόφαση» κηρύσσοντας τον πόλεμο.

Σε σύγκριση με το προπολεμικό επίπεδο, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ είναι αυξημένη κατά 35% και πλέον, κάτι προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια στα νοικοκυριά, ενώ η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ καταγράφει υποχώρηση.

Η υπεράσπιση του πολέμου εναντίον του Ιράν από τον πρόεδρο Τραμπ έγινε την επομένη δηλώσεων του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς στο Fox News κατά την οποία παρουσίασε πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από τον αρχηγό του κράτους.

«Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε», είναι «πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά όπου είχε φτάσει στην αρχή της ένοπλης σύρραξης. Ιδού ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα, να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς», ανέφερε. Ο «στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο κ. Βανς, διαβεβαιώνοντας πως «οδεύουμε να επιτύχουμε αυτούς τους δυο στόχους».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει να δίνει ολοένα περισσότερο την έμφαση στην οικονομική πίεση στο Ιράν, καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή. Έχει εξάλλου αναστείλει τους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είπε χθες ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμιά απόφαση για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Πρόσθεσε πως οι μεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν και ότι ανταλλάσσονται μηνύματα -- πάντως επέμεινε πως δεν διεξάγεται καμιά διαπραγμάτευση.

Τόσο η Ουάσιγκτον, όσο και η Τεχεράνη επιμένουν στις θέσεις και τους όρους τους για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ.