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Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της πόλης Μόκα στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η πόλη βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Αποτέλσμα της επίθεσης ήταν να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι σύμφωνα με το το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επικαλείται πληροφορίες από στρατιωτικό αξιωματούχο.

Οι αντάρτες Χούθι «εξαπέλυσαν πέντε πυραύλουςεναντίον εμπορικών πλοίων που ξεφόρτωναν στο λιμάνι και δύο πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP.

Οι Χούθι, από την πλευρά τους ανέφεραν πως εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών υποδομών των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων και «μισθοφόρων» στη Μόκα, καταστρέφοντας σκάφη και όπλα, σύμφωνα με το Reuters.

{https://x.com/kurese1savaslar/status/2088352252620853557}

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Επίθεση των Χούθι και σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκού κολοσσού

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση, σύμφωνα με τους Χούθι, ήταν αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες του AFP/Reuters