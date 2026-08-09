Αναφέρθηκαν τουλάχιστον έξι εκρήξεις, χωρίς να είναι άμεσα γνωστό εάν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρές ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Νέα ένταση καταγράφεται στην Υεμένη, καθώς οι Χούθι εξαπέλυσαν την Κυριακή πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Μόχα, στη δυτική επαρχία Ταΐζ, κοντά στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Saba, αρκετοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές κοντά στο λιμάνι της πόλης, προκαλώντας νέα ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη χώρα.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν έδιναν σαφή εικόνα για θύματα ή το μέγεθος των υλικών ζημιών. Το Saba έκανε λόγο για πολλαπλά πλήγματα σε κατοικημένες συνοικίες της Μόχα, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αρχικά, οι Χούθι δεν είχαν σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Παράλληλα, άλλες πληροφορίες από την περιοχή έκαναν λόγο για εκρήξεις στο λιμάνι της Μόχα, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο δυνάμεων που συνδέονται με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης. Αναφέρθηκαν τουλάχιστον έξι εκρήξεις, χωρίς να είναι άμεσα γνωστό εάν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρές ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Νέα κλιμάκωση στην Υεμένη

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στην Υεμένη παρουσιάζει νέα επικίνδυνη κλιμάκωση. Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί σε αρκετά μέτωπα τις τελευταίες εβδομάδες, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στις δύο πλευρές.

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Μόλις πριν από λίγες ημέρες, επιθέσεις με πυραύλους και drones των Χούθι εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων είχαν προκαλέσει δεκάδες θύματα, σηματοδοτώντας μία από τις σοβαρότερες εξάρσεις της βίας μετά την περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης που ακολούθησε την εκεχειρία του 2022.

Η Μόχα έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και της εγγύτητάς της με το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Πηγή Anadolu