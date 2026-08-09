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Στόχος η στήριξη ζευγαριών που δυσκολεύονταν να καλύψουν τα έξοδα ενός γάμου.

Στην πολιτεία Κάνο της βόρειας Νιγηρίας 1.500 ζευγάρια ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη διάρκεια διήμερης εκδήλωσης υπό την αιγίδα των τοπικών αρχών.

Η εκδήλωση έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο, με στόχο την στήριξη ζευγαριών που δυσκολεύονταν να καλύψουν τα έξοδα ενός γάμου.

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, κάθε νύφη έλαβε προίκα 200.000 νάιρα (127 ευρώ), κρεβάτι, στρώμα και κουβέρτες. Παράλληλα, οι νεόνυμφοι έλαβαν διαβεβαιώσεις πως θα έχουν υποστήριξη για να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο κυβερνήτης Άμπα Καμπίρ Γιουσούφ οργανώνει εκδήλωση με ομαδικούς γάμους, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για τη στήριξη οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.

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