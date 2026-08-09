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Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Διακινητές φέρονται να είναι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προωθούσαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες που δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ο ένας φερόμενος ως διακινητής εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο οκτώ παράτυπους μετανάστες, στην Εγνατία Οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης.

Χθες το βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν το δεύτερο άτομο να μεταφέρει παράνομα επτά παράτυπους μετανάστες στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής - Ξάνθης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διηνήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Ιάσμου.