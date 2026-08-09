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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο Σπήλαιο Ορεστιάδας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας την Κυριακή 9/8.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:30. Για την κατάσβεση επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ορεστιάδας.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2086411825751437466}.