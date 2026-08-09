Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές.

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Πολιτική Προστασία λόγω των θυελλωδών βορείων ανέμων που σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

Οι ισχυρές ριπές, που τη Δευτέρα ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για τον λόγο αυτό συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των ισχυρών βορείων ανέμων και οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες εντάσεις τις επόμενες ημέρες.

Ριπές ακόμη και 9 μποφόρ τη Δευτέρα

Για σήμερα, Κυριακή, παραμένουν σε ισχύ οι προγνώσεις που είχαν διατυπωθεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο και να καταγράφει τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμων.

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Η προσοχή, ωστόσο, στρέφεται και στη Δευτέρα 10 Αυγούστου. Στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ.

Ισχυρότεροι θα είναι οι άνεμοι στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, καθώς και στο Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται 6 έως 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν τοπικά τα 8 και πιθανόν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Η κατάσταση δεν αναμένεται να αλλάξει άμεσα. Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

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Σε Red Code Αττική, Κρήτη και άλλες περιοχές

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code σειρά περιοχών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ολόκληρη η Αττική μαζί με τα Κύθηρα και η Κρήτη, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην Πελοπόννησο.

Σε Red Code βρίσκονται επίσης Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και οι Κυκλάδες.

Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ταχύτατη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και να δυσκολέψουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, θα παραμείνουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα όσο διαρκούν οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς το σκηνικό των ισχυρών ανέμων θα διατηρηθεί για αρκετές ακόμη ημέρες.