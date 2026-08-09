Ιδιαίτερα ζεστό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή 9/8.

Σε συναγερμό είναι ο κρατικός μηχανισμός την Κυριακή 9/8 καθώς η ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ του καιρού με αρκετές περιοχές να είναι σε Red Code και τον κίνδυνο για πυρκαγιές να είναι αρκετά υψηλός.

Η θερμοκρασία σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

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Από εκεί και πέρα, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε Red Code – κατηγορία κινδύνου 4 τίθενται για την Κυριακή:

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η Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων,

η Κορινθία,

η Αργολίδα,

η Αρκαδία,

η Λακωνία,

ολόκληρη η Κρήτη,

η Βοιωτία,

η Φθιώτιδα,

η Εύβοια,

η Λέσβος,

η Χίος,

η Σάμος,

η Ικαρία,

καθώς και οι Κυκλάδες.

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, με διάθεση του απαραίτητου προσωπικού, μέσων και υλικών και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Δήμοι και Περιφέρειες στις περιοχές υψηλού κινδύνου καλούνται να συγκαλέσουν τα αντίστοιχα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Το «εκρηκτικό κοκτέιλ»: Ζέστη, ξηρότητα και μελτέμια

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες. Ο συνδυασμός της ζέστης με την ξηρότητα της ατμόσφαιρας και τους ισχυρούς βόρειους ανέμους δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Για την Κυριακή, οι άνεμοι αναμένεται να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35-37 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες αναμένονται 30-31 βαθμοί.

Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί έως τους 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 36-37 βαθμούς. Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη τοπικά θα αγγίξει τους 35-36 βαθμούς, συνοδευόμενος από βόρειους ανέμους 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού ενόψει του Δεκαπενταύγουστου - Προ των πυλών καταιγίδες και άνεμοι ως και 9 μποφόρ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αλλάξει ριζικά το σκηνικό του καιρού με τους βοριάδες, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τις τοπικές βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνιση τους.

Η μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά περίπου 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η πτώση θα φτάσει τους 3 έως 5 βαθμούς.

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«Το μετεώγραμμα δείχνει πώς αναμένεται να κινείται η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας από μέρα σε μέρα. Δηλαδή δεν λέει ότι παντού θα έχει ακριβώς την ίδια θερμοκρασία. Δείχνει περισσότερο τη γενική τάση.

Αν για παράδειγμα βλέπουμε 35 βαθμούς, αυτό σημαίνει ότι σε πολλές πεδινές περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα κινείται περίπου εκεί. Σε κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα και μέσα στα κέντρα μεγάλων πόλεων, μπορεί να είναι 1 με 2 και πάρα πολύ τοπικά σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές έως και 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη. Αντίθετα, στα ορεινά και στα παράκτια τμήματα μπορεί να είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Άρα αυτό που κοιτάμε κυρίως είναι αν η θερμοκρασία ανεβαίνει, πέφτει ή μένει σταθερή τις επόμενες ημέρες. Στο συγκεκριμένο μετεώγραμμα φαίνεται μια υποχώρηση της ζέστης προς τα μέσα της περιόδου και στη συνέχεια μια νέα σταδιακή άνοδος» ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.