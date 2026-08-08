Τι δείχνει το μετεώγραμμα για την πορεία του υδραργύρου τις επόμενες ημέρες. Γιατί οι θερμοκρασίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Μια προσωρινή υποχώρηση της ζέστης και στη συνέχεια νέα σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας δείχνει το μετεώγραμμα που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες διευκρινίσεις για το πώς θα πρέπει να ερμηνεύονται οι θερμοκρασίες που εμφανίζονται στην πρόγνωση.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, το συγκεκριμένο μετεώγραμμα δεν αποτελεί πρόβλεψη για την ακριβή θερμοκρασία που θα καταγραφεί σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Αντίθετα, αποτυπώνει κυρίως τη γενική τάση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας, ημέρα με την ημέρα.

Με άλλα λόγια, το βασικό στοιχείο που πρέπει να κρατούν οι πολίτες είναι η πορεία της θερμοκρασίας: εάν δηλαδή αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο, πτώση ή να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid0279qf67KW3kbywFEjJwziGrAPsoAiRydHfBMKXAuckVxvAmHqkSgVnWtQcst5KKKPl}

Τι σημαίνει όταν το μετεώγραμμα δείχνει 35 βαθμούς

Ένα από τα βασικά σημεία που επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου αφορά την ερμηνεία των αριθμών.

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Εάν, για παράδειγμα, το μετεώγραμμα δείχνει 35 βαθμούς Κελσίου, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η ηπειρωτική Ελλάδα θα καταγράψει ακριβώς 35 βαθμούς.

Η ένδειξη αφορά περισσότερο τη γενική εικόνα στις πεδινές περιοχές. Οι πραγματικές θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφία και τις τοπικές συνθήκες.

Έτσι, σε κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, η θερμοκρασία μπορεί να είναι κατά 1 έως 2 βαθμούς υψηλότερη, ενώ σε ορισμένες ιδιαίτερα ευάλωτες στη ζέστη περιοχές η διαφορά μπορεί τοπικά να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πιο δροσερά ορεινά και παραθαλάσσια

Στον αντίποδα, χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται συνήθως σε περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από το υψόμετρο ή τη θαλάσσια αύρα.

Στα ορεινά και τα παράκτια τμήματα η θερμοκρασία μπορεί να είναι περίπου 3 έως 5 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με τις πιο ζεστές πεδινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και την ίδια ημέρα, οι θερμοκρασιακές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν αισθητά μεταξύ μιας κλειστής πεδιάδας, ενός μεγάλου αστικού κέντρου, μιας παραθαλάσσιας περιοχής και ενός ορεινού χωριού.

Πρώτα πτώση και στη συνέχεια νέα άνοδος

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου, το σημαντικό στοιχείο στο συγκεκριμένο μετεώγραμμα είναι η μεταβολή της θερμοκρασιακής τάσης.

Η εικόνα δείχνει ότι η ζέστη αναμένεται να παρουσιάσει υποχώρηση προς τα μέσα της εξεταζόμενης περιόδου, προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανάσα μετά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η πτώση, ωστόσο, δεν φαίνεται να σηματοδοτεί μια παρατεταμένη αλλαγή του καιρού. Μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση, το μετεώγραμμα δείχνει νέα σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Επομένως, το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στην τάση που διαμορφώνεται παρά σε έναν μεμονωμένο αριθμό.

Γιατί οι αριθμοί δεν ισχύουν παντού

Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι τοπικές διαφορές μπορούν να είναι μεγάλες.

Η εγγύτητα στη θάλασσα, το υψόμετρο, η μορφολογία του εδάφους, η παρουσία αστικού ιστού και η απόσταση από μεγάλες υδάτινες επιφάνειες επηρεάζουν σημαντικά την τελική θερμοκρασία που θα καταγραφεί σε κάθε περιοχή.

Έτσι, μια ένδειξη της τάξης των 35 βαθμών στο μετεώγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δείκτης της γενικότερης θερμοκρασιακής κατάστασης και όχι ως πρόβλεψη που αφορά με ακρίβεια κάθε πόλη και κάθε χωριό.

Το βασικό μήνυμα από την ανάλυση του Σάκη Αρναούτογλου είναι ότι μετά την έντονη ζέστη φαίνεται να έρχεται μια προσωρινή αποκλιμάκωση, πριν ο υδράργυρος αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει σταδιακά.