Η Βαγδάτη αναζητά εναλλακτικό τρόπο διοχέτευσης του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έως 1,75 εκατ. βαρέλια ημερησίως η εξαγωγική δυνατότητα τον Αύγουστο.

Σε συνομιλίες με το Ιράν βρίσκεται το Ιράκ, αναζητώντας έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να επιτρέψει την εξαγωγή ιρακινού πετρελαίου, σύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαίου της χώρας, Μπασίμ Μοχάμεντ.

Όπως δήλωσε ο Ιρακινός υπουργός, οι δύο πλευρές εξετάζουν έναν σχετικό διακανονισμό, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή. Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιείται η μεταφορά του πετρελαίου, τις ποσότητες που θα διοχετεύονται ή το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης του μηχανισμού.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την πετρελαϊκή αγορά, καθώς το Ιράκ αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παραγωγούς πετρελαίου και οι δυνατότητες εξαγωγών του επηρεάζουν άμεσα τις διαθέσιμες ποσότητες στις διεθνείς αγορές.

Παραγωγή 2,7 εκατ. βαρελιών την ημέρα

Σύμφωνα με τον Μπασίμ Μοχάμεντ, το Ιράκ παράγει αυτή την περίοδο περίπου 2,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Από αυτή την ποσότητα, περίπου η μισή κατευθύνεται στις εξαγωγές, ενώ η εξαγωγική δυνατότητα της χώρας για τον Αύγουστο έχει περιοριστεί σε περίπου 1,5 έως 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

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Η διαφορά μεταξύ παραγωγής και εξαγωγών καταδεικνύει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η ιρακινή πετρελαϊκή βιομηχανία ως προς τη διοχέτευση του αργού στις διεθνείς αγορές.

Αναζητείται εναλλακτική διαδρομή

Οι συζητήσεις με την Τεχεράνη εντάσσονται στην προσπάθεια της Βαγδάτης να εξασφαλίσει έναν λειτουργικό μηχανισμό για τη μεταφορά και εξαγωγή του πετρελαίου της.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης συμφωνίας. Δεν έχει διευκρινιστεί από ποια διαδρομή θα μπορούσε να μεταφέρεται το ιρακινό αργό, ποιοι όγκοι θα μπορούσαν να εξαχθούν μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού ή πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Ο Ιρακινός υπουργός περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Για τη Βαγδάτη, η διατήρηση της εξαγωγικής ικανότητας είναι κρίσιμη, καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο αποτελούν βασικό πυλώνα της ιρακινής οικονομίας.

Η δυνατότητα εξεύρεσης πρόσθετων ή εναλλακτικών διαδρομών για τη διοχέτευση του αργού στις αγορές θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στο Ιράκ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγικές δυνατότητες εμφανίζονται περιορισμένες.