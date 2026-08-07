Το ιρανικό κοινοβούλιο έχει καλέσει εμπειρογνώμονες να καταθέσουν τις εισηγήσεις και τις συστάσεις τους, προτού ολοκληρωθεί η επεξεργασία και οριστικοποιηθεί το προσχέδιο του νόμου.

Μια κοινοβουλευτική επιτροπή του Ιράν εξετάζει ένα προκαταρκτικό νομοσχέδιο που θα απαγόρευε σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα «εχθρικά» σκάφη να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο έναν βουλευτή.

Το προσχέδιο νόμου προβλέπει την επιβολή προστίμων έως και 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου για παραβιάσεις των προτεινόμενων περιορισμών, ενώ ο βουλευτής δήλωσε ότι η νομοθεσία βρίσκεται ακόμη υπό την αξιολόγηση ειδικών και ότι το κοινοβούλιο έχει καλέσει ειδήμονες να υποβάλουν συστάσεις πριν από την οριστικοποίηση του σχεδίου.

Σημειώνεται πως η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε εκ νέου - με μόλις 33 να το διασχίζουν από τη Δευτέρα ως χθες Πέμπτη - καθώς οι αγορές περιμένουν ειδήσεις ή ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν.

Μόλις τέσσερα πλοία πέρασαν το στενό χθες, ανάμεσά τους πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού (VLCC), το Nissos Kea, που είχε φορτώσει κάπου 2 εκατομμύρια βαρέλια στη Βασόρα του Ιράκ, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε πάντως χθες πως το στενό θα ανοίξει ξανά «σύντομα».

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Κατά τη διάρκεια σύντομων δηλώσεών του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαίωσε πως οι συνομιλίες για το ζήτημα πάνε «πολύ καλά» και υποστήριξε πως «συμμετέχει στη διαπραγμάτευση» προσωπικά - δεν εξήγησε με ποιον.

Προχθές Τετάρτη, το Ιράν ανέφερε πως έχει ουσιαστικά κλείσει συμφωνία με το Ομάν για νέα διαδρομή στο στενό, αν και προειδοποίησε πως αυτό δεν συνεπάγεται άνοιγμα της θαλάσσιας αρτηρίας. Η «απελευθέρωση» των Στενών θα εξαρτηθεί από τις ΗΠΑ, που έχουν επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στο Κόλπο, ενώ τη συμφωνία ενδέχεται να περιπλέξουν ακόμη οι αμερικανικές κυρώσεις αλλά και οι διάφορες περιοριστικές ρήτρες ασφαλιστικών εταιρειών.