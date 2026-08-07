O Μιχάλης Δαμιανός χαρακτήρισε την είσοδο της Meridiam ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία και επενδυτική ασφάλεια στο έργο.

Η κυπριακή κυβέρνηση υποδέχεται θετικά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector (GSI), εκτιμώντας ότι η εξέλιξη ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου. Ωστόσο, η τελική απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμμετοχή της στο έργο θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της επικαιροποιημένης μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και σε συνέντευξή του στο ΡΙΚ, ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, χαρακτήρισε την είσοδο της Meridiam ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία και επενδυτική ασφάλεια στο έργο, χωρίς όμως να μεταβάλλει τα βασικά τεχνικά ή επιχειρησιακά του χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η νέα μετοχική σύνθεση αποτελεί συνέχεια της κοινής απόφασης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχε ληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης για την προώθηση του έργου.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι το GSI αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, καθώς θα άρει την ενεργειακή απομόνωση του νησιού, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω της Ελλάδας και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Παρά τη θετική εξέλιξη, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό σκέλος παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη Λευκωσία. Όπως σημείωσε, η επικαιροποιημένη μελέτη της ΕΤΕπ θα καθορίσει το πραγματικό κόστος του έργου και το μοντέλο χρηματοδότησής του. Εάν το συνολικό κόστος υπερβεί την αρχική εκτίμηση των 1,9 δισ. ευρώ, θα πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης μέσω νέων επενδυτών.

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Ο ίδιος επισήμανε ότι η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κυπριακή πλευρά, καθώς το κόστος του έργου θα επηρεάσει άμεσα τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε, η μικρή καταναλωτική βάση της Κύπρου, σε σύγκριση με την Ελλάδα, καθιστά αναγκαία την προσεκτική αποτίμηση της επίπτωσης που θα έχει η επένδυση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναφερόμενος στη νέα εταιρική δομή, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου παραμένουν αμετάβλητα, με τον ΑΔΜΗΕ να συνεχίζει να διαδραματίζει τον στρατηγικό του ρόλο στη διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ η συμμετοχή της Meridiam ενισχύει τη χρηματοδοτική και επενδυτική βάση του έργου.