«Η πραγματικότητα διαψεύδει την προπαγανδιστική αισιοδοξία της κυβέρνησης», τονίζει η Ρένα Δούρου.

Για «θολή συμφωνία που αφήνει ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητα» κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Για “ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης” στην ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, που “ενισχύει τη χρηματοδότηση και επιταχύνει την υλοποίησή του”, μιλά η κυβέρνηση με αφορμή είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο μεγάλο έργο της ΕΕ. Η πραγματικότητα διαψεύδει την προπαγανδιστική αισιοδοξία της κυβέρνησης», αναφέρει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Πρόκειται για θολή συμφωνία που αφήνει ανοικτά ερωτήματα όπως :

1. θα ζητηθεί άδεια για τις αδειοδοτήσεις και από την Τουρκία;

2. ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών;

3. τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου;

4. θα ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας;

Κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν καθώς η δεξιά κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην προκλητική στάση της Τουρκίας που ζητά επιθετικά να καταστεί ρυθμιστικός παράγοντας σε κάθε ενεργειακό σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικώντας συνεκμετάλλευση και συγκυριαρχία, επιβάλλοντας έτσι την αναθεωρητική ατζέντα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, σε βάρος του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Το διαπιστώσαμε πριν από δύο χρόνια στην Κάσο».

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Καταλήγοντας η Ρένα Δούρου σημειώνει: «Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές θριαμβολογίες με εκλογικό φόντο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στον διάλογο με την Τουρκία, με καθαρές κόκκινες γραμμές, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης στην περιοχή και των συμφερόντων της χώρας μας, χωρίς πατριδοκάπηλες λογικές. Κάτι που προϋποθέτει καθαρή εθνική στρατηγική την οποία μπορεί να διασφαλίσει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση».