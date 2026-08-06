«1.000 στελέχη της ΝΔ πήγαν στον Σαμαρά, θύελλα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά όλοι ασχολούνται με την Καρυστιανού», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τονίζοντας ότι αποχώρησε ένα μέλος από το Μεσολόγγι.

Την ώρα που οι αποχωρήσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία διαδέχονται η μια την άλλη και οι καταγγελίες πρώην στελεχών συσσωρεύονται, η ηγεσία του κόμματος δεν δείχνει να προβληματίζεται για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του. Αντιθέτα, επιλέγει να καταγγείλει... τα ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και όχι το «διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ φυλλορροεί… στο ΠΑΣΟΚ τα εσωκομματικά ‘μαχαίρια’ γυαλίζουν από μακριά, στη ΝΔ περισσότερα από 1.000 στελέχη και πολιτευτές της από παντού στη χώρα έχουν ήδη μετακινηθεί στον Αντώνη Σαμαρά», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Στην πολιτική σκηνή της χώρας επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι, αλλά… όλως περιέργως η πλειοψηφία των ΜΜΕ στη χώρα καθημερινά ασχολείται με ένα μέλος… από το Μεσολόγγι το οποίο αποχώρησε προχθές από το Κίνημα ‘Ελπίδα για τη Δημοκρατία’.

Διότι ο στόχος είναι το Κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού και όχι το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας της απόλυτης διαπλοκής. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους».

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