Σε ηλεκτρονική κλήρωση για ισοβαθμούντες των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 προχωρά το ΑΣΕΠ, όλες οι λεπτομέρειες.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων εκπαιδευτικών για τους μόνιμους διορισμούς.

Η διαδικασία αφορά τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και ΠΕ79 (ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΓΕ/2026, καθώς και τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΓΕ/2026.

Στους προσωρινούς πίνακες που θα αναρτηθούν θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός κάθε υποψηφίου. Σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας, προτεραιότητα θα έχει ο υποψήφιος που θα διαθέτει μικρότερο τυχαίο αριθμό.