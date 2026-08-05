Είχε μπελχτεί κάπου - λέει - η κουρτίνα και κάποιοι υπάλληλοι την τράβηξαν με δύναμη... Τάδε έφη Άδωνις Γεωργιάδης.

Δεν έπεσε η οροφή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου την Τρίτη, απλά «κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη την κουρτίνα και ξηλώθηκε τμήμα της οροφής». Αυτή είναι η επίσημη δήλωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για το συμβάν.

Σε ανάρτησή του το απόγευμα της Τετάρτης, μία ημέρα αφού «ξηλώθηκε τμήμα ψευδοροφής» από το τμήμα των επειγόντων, που παρεμπιπτόντως εγκαινίασε πριν από έναν μήνα ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας αιτιολόγησε το συμβάν και παρέθεσε σχετικές φωτογραφίες με το... πριν και το μετά της οροφής.

Εμφανώς ενοχλημένος στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «αφήγημα κατάρρευσης» ορισμένων. «Δεν έχουν βαρεθεί να κάνουν τέτοια μίζερη κριτική σε όλα πλέον;» αναρωτιέται και εξηγεί την πάσα αλήθεια.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2085044928502006190}

«Χθες στα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου είχαμε ένα ατύχημα. Κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη μια κουρτίνα οροφής, διότι λέει κάπου είχε μπλεχτεί, με συνέπεια να ξηλώσουν τμήμα της ψευδοροφής. Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν. Την επισκευάσαμε σε 2 ώρες και τώρα είναι πάλι μία χαρά. Πάνω σε αυτό έκτισαν πάλι αφήγημα κατάρρευσης κλπ και το πιο καινούργιο κτίριο αν πας και το βαρέσεις με ένα σφυρί θα σπάσει. Τί είδους κριτική είναι αυτή πια; Δεν έχουν βαρεθεί να κάνουν τέτοια μίζερη κριτική σε όλα πλέον; Υγ. Στην πρώτη φωτό η ζημιά χθες, στις επόμενες πως είναι τώρα» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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Για την αποκατάσταση της αλήθειας η κατάρρευση σημειώθηκε στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου έγιναν τα εγκαίνια, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς, καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές.

Υ.Γ Είτε από... υπερφυσική δύναμη κάποιου εργαζομένου που τράβηξε την καταραμένη κουρτίνα, που μπλέχτηκε, είτε από ...ψευδοκατασκευή της ψευδοροφής, ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς. Τύπου δηλαδή, εγώ κοιταγα τη Γιαδικάρογλου

Υ.Γ2. κ. υπουργέ «εγώ κοιτούσα την Γιαδικιάρογλου, που κοιτούσε την Πετροπούλου, που κοιτούσε την Χρυσοπούλου, και την Πετροβασίλη να μιλάνε».