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«Το μόνο που τον νοιάζει, είναι να σταματήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να μην ταράζουμε την ευδαιμονία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των κολλητών της, που εξυπηρετεί», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τι έχει να πει ο Υπουργός για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Τι έχει να πει για την παύση λειτουργίας της εταιρείας μετά τον έλεγχο;» αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς αναφορικά με την ανάρτησή του για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Απ' ό,τι καταλάβαμε το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη είναι να κατέβει το video του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Το μόνο που τον νοιάζει, είναι να σταματήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να μην ταράζουμε την ευδαιμονία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των κολλητών της, που εξυπηρετεί.

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Γιατί τόσο άγχος, κ. Γεωργιάδη, μπροστά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία;

Ο κ. Γεωργιάδης παρακαλεί μάταια. Δυστυχώς για αυτόν δεν θα του κάνουμε το χατίρι. Δεν θα σταματήσουμε.

Είναι λυπηρό ένας Υπουργός να λειτουργεί σαν αγγελιοφόρος μηνυμάτων οικονομικών συμφερόντων.

Και τώρα ας μιλήσουμε σοβαρά:

Τι έχει να πει ο Υπουργός για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Τι έχει να πει για την παύση λειτουργίας της εταιρείας μετά τον έλεγχο;

Θα απαντήσει επί της ουσίας ή θα πετάει τη μπάλα στην εξέδρα;