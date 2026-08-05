Πάνω από 100 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη καταστροφική φωτιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό πριν από λίγα 24ωρα βλέπει το φως της δημοσιότητας, δείχνοντας τη μανία με την οποία κινήθηκε η πύρινη λαίλαπα εντός του οικισμού.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας σπιτιού που ανήρτησε ο Γιώργος Χατζής στην ομάδα «ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ ΜΑΣ», διακρίνονται οι φλόγες να πλησιάζουν τον οικισμό στην οδό Παρνασού τα ξημερώματα του Σαββάτου, 01/08.

Μέσα σε ένα μόλις λεπτό, οι φλόγες κινήθηκαν με ταχύτητα προς γειτονικό σπίτι, το οποίο κατευθείαν άρχισαν να το κατακαίνε. Την εξάπλωση της φωτιάς ευνόησαν και οι ισχυροί άνεμοι, όπως μπορεί κανείς να δει.

Δείτε το βίντεο

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