«Ο βυθός της θάλασσας εξακολουθεί να κρύβει δυσάρεστες εικόνες» γράφει ο Γιώργος Κονταρίνης παραθέτοντας απογοητευτικές εικόνες από τον βυθό της Κέρκυρας.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον φωτορεπορτάζ του Γιώργου Κονταρινή, που απεικονίζουν την άθλια εικόνα που έχει ο βυθός της Κέρκυρας.

Ξαπλώστρες, σκουπίδια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς έχουν καταλήξει στον βυθό της παραλίας Ημερολιά, στη βόρεια Κέρκυρα.

«Ο βυθός της θάλασσας εξακολουθεί να κρύβει δυσάρεστες εικόνες» σχολιάζει ο φωτογράφος του πρακτορείου Eurokinissi. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του όπου παραθέτει βίντεο και εικόνες από τον βυθό στην περιοχή ο Γιώργος Κονταρίνης αναφέρει πως «το φετινό μου υποβρύχιο φωτορεπορτάζ καταγράφει ξαπλώστρες εγκαταλελειμμένες στον βυθό, σε ένα σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Πέρσι, στην ίδια παραλία, είχα αναδείξει με φωτορεπορτάζ βάσεις από ομπρέλες πεταμένες στη θάλασσα. Οι εικόνες εκείνες έκαναν τον γύρο της Ελλάδας και παρουσιάστηκαν ακόμη και στην ΕΡΤ».

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Κονταρίνης, «έναν χρόνο μετά, το πρόβλημα όχι απλώς παραμένει αλλά μεγάλωσε. Οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς εικόνες· είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας».