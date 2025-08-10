Ξαπλώστρες: Γιατί συμφέρει τους ιδιοκτήτες να είναι ακριβές και άδειες οι μισές

Οι ξαπλώστρες κρύβουν μια ιδιαίτερη αίσθηση πολυτέλειας. Για αυτό πολλοί «τσιμπούν» τις τιμές.

Οι ξαπλώστρες δεν είναι απλώς ένα ακόμη έπιπλο παραλίας: είναι συνώνυμο της ξεκούρασης, της καλοκαιρινής ανεμελιάς και της απόδρασης από την καθημερινότητα.

Τοποθετημένες στην άκρη του κύματος ή δίπλα σε μια πισίνα, προσκαλούν τον επισκέπτη να αφήσει πίσω του κάθε έννοια χρόνου και να βυθιστεί σε έναν ρυθμό πιο αργό, πιο ανθρώπινο.

Κατασκευασμένες από ξύλο, μέταλλο ή ανθεκτικό πλαστικό, με μαλακά μαξιλάρια ή υφασμάτινες επιφάνειες, προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη και στυλ. Οι πιο μοντέρνες διαθέτουν ρυθμιζόμενη πλάτη, σκίαστρο ή ακόμα και μικρά τραπεζάκια στο πλάι για τον καφέ ή το βιβλίο.

Πέρα όμως από την πρακτική τους πλευρά, οι ξαπλώστρες κρύβουν μια ιδιαίτερη αίσθηση πολυτέλειας. Για αυτό πολλοί «τσιμπούν» τις τιμές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Κοσμά Μαρινάκη, συμφέρει τους ιδιοκτήτες να είναι ακριβές και άδειες οι μισές ξαπλώστρες. Και υπάρχει λόγος για αυτό.

Καθοριστικός παράγοντας είναι η διάθεση του ντόπιου και του τουρίστα καθώς ο πρώτος θα διαθέσει ένα πολύ μικρότερο ποσό, πχ 15 ευρώ, σε σχέση με τον δεύτερο ο οποίος έχει τη νοοτροπία πως πηγαίνει κάπου για λίγες ημέρες και θέλει να διαθέσει χρήματα πχ 70 ευρώ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όπως εξηγεί ο Κοσμάς Μαρινάκης, να αποκλείονται σιγά σιγά οι ντόπιοι.

{https://www.tiktok.com/@georgiosr/video/7536531224035101968}