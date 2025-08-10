Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ξαπλώστρες: Γιατί συμφέρει τους ιδιοκτήτες να είναι ακριβές και άδειες οι μισές

Ξαπλώστρες: Γιατί συμφέρει τους ιδιοκτήτες να είναι ακριβές και άδειες οι μισές Φωτογραφία: Unsplash
Οι ξαπλώστρες κρύβουν μια ιδιαίτερη αίσθηση πολυτέλειας. Για αυτό πολλοί «τσιμπούν» τις τιμές.

Οι ξαπλώστρες δεν είναι απλώς ένα ακόμη έπιπλο παραλίας: είναι συνώνυμο της ξεκούρασης, της καλοκαιρινής ανεμελιάς και της απόδρασης από την καθημερινότητα.

Τοποθετημένες στην άκρη του κύματος ή δίπλα σε μια πισίνα, προσκαλούν τον επισκέπτη να αφήσει πίσω του κάθε έννοια χρόνου και να βυθιστεί σε έναν ρυθμό πιο αργό, πιο ανθρώπινο.

Κατασκευασμένες από ξύλο, μέταλλο ή ανθεκτικό πλαστικό, με μαλακά μαξιλάρια ή υφασμάτινες επιφάνειες, προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη και στυλ. Οι πιο μοντέρνες διαθέτουν ρυθμιζόμενη πλάτη, σκίαστρο ή ακόμα και μικρά τραπεζάκια στο πλάι για τον καφέ ή το βιβλίο.

Πέρα όμως από την πρακτική τους πλευρά, οι ξαπλώστρες κρύβουν μια ιδιαίτερη αίσθηση πολυτέλειας. Για αυτό πολλοί «τσιμπούν» τις τιμές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Κοσμά Μαρινάκη, συμφέρει τους ιδιοκτήτες να είναι ακριβές και άδειες οι μισές ξαπλώστρες. Και υπάρχει λόγος για αυτό.

Καθοριστικός παράγοντας είναι η διάθεση του ντόπιου και του τουρίστα καθώς ο πρώτος θα διαθέσει ένα πολύ μικρότερο ποσό, πχ 15 ευρώ, σε σχέση με τον δεύτερο ο οποίος έχει τη νοοτροπία πως πηγαίνει κάπου για λίγες ημέρες και θέλει να διαθέσει χρήματα πχ 70 ευρώ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όπως εξηγεί ο Κοσμάς Μαρινάκης, να αποκλείονται σιγά σιγά οι ντόπιοι.

{https://www.tiktok.com/@georgiosr/video/7536531224035101968}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Φοιτητική στέγη: Ανεξέλεγκτη άνοδος ενοικίων σε όλη τη χώρα

Φοιτητική στέγη: Ανεξέλεγκτη άνοδος ενοικίων σε όλη τη χώρα

Οικονομία
Η «τροπική όαση» κοντά στην Αθήνα: Μια ονειρική παραλία και ένα beach bar όπου περιφέρονται… παγώνια

Η «τροπική όαση» κοντά στην Αθήνα: Μια ονειρική παραλία και ένα beach bar όπου περιφέρονται… παγώνια

Ελλάδα
Η top παραλία του Κορινθιακού Κόλπου κρύβεται μέσα σε μια σπηλιά

Η top παραλία του Κορινθιακού Κόλπου κρύβεται μέσα σε μια σπηλιά

Ελλάδα
Εκτός… παραλίας τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα

Εκτός… παραλίας τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα

Ελλάδα

NETWORK

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

healthstat.gr
Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

healthstat.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr