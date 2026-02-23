Μέσα σε αυτό το σκηνικό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου για παράδοση τον Μάρτιο ενισχύθηκαν κατά 2,2%.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 35 εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποίησαν για έντονες χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και παράκτιες πλημμύρες, με πολλές περιοχές να αναμένουν από 30 έως και 60 εκατοστά χιονιού και ανέμους που θα φτάσουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έθεσε 35 εκατομμύρια κατοίκους σε καθεστώς προειδοποίησης για χιονοθύελλα από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=MSzEdMrWZfk}

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου για παράδοση τον Μάρτιο ενισχύθηκαν κατά 2,2%, διαπραγματευόμενα στα 3,12 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, περιορίζοντας ωστόσο τα αρχικά τους κέρδη.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι κήρυξε την πόλη σε κατάσταση τοπικής έκτακτης ανάγκης και επέβαλε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, πλην των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα δημόσια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, κάνοντας λόγο για «κλασική χιονόπτωση χωρίς τηλεκπαίδευση».

Η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μένουν χωρίς ρεύμα σε πολιτείες του βορειοανατολικού άξονα. Στο Νιου Τζέρσεϊ μόνο, οι διακοπές ξεπέρασαν τις 100.000, ενώ δεκάδες χιλιάδες καταγράφηκαν επίσης σε Ντελαγουέρ, Μέριλαντ, Βιρτζίνια και Πενσιλβάνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=yrIY6OCMD2o}

Σημαντικές ήταν και οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές, καθώς χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν έως και το βράδυ της Δευτέρας. Οι αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε άρση τελών ακύρωσης και αλλαγής εισιτηρίων για αεροδρόμια από τη Βιρτζίνια έως το Μέιν, καθώς η κακοκαιρία συνέχισε να πλήττει μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.