Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η λαγάνα την Καθαρά Δευτέρα έχει την τιμητική της.

Ο κόσμος από νωρίς το πρωί σπεύδει στους φούρνους προκειμένου να την προμηθευτεί.

Για 27η χρονιά ο φούρνος του κ. Δημητρουλάκη στα Χανιά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τήρησε το έθιμο και παρασκεύασε την τεράστια λαγάνα 70 κιλών και 4 μέτρων.

Ο κόσμος εντυπωσιασμένος τη φωτογραφίζει και την περιμένει κάθε χρόνο, όπως είπε ο κ. Δημητρουλάκης.

Μάλιστα, τα πρώτα χρόνια ο τελευταίος πελάτης την έπαιρνε δώρο, είπε χαρακτηριστικά ευχόμενος σε όλους Καλή Σαρακοστή με υγεία!

Γιατί τρώμε λαγάνα την Καθαρά Δευτέρα

Η λαγάνα που τρώμε την Καθαρά Δευτέρα δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό ψωμί, αλλά ένα σύμβολο με βαθιά θρησκευτική και πολιτισμική σημασία.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μιας περιόδου νηστείας, εγκράτειας και πνευματικής προετοιμασίας για το Πάσχα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η λαγάνα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

Πρόκειται για άζυμο ψωμί, δηλαδή χωρίς προζύμι, γεγονός που παραπέμπει στην απλότητα και την ταπεινότητα. Η απουσία ζύμης συνδέεται με την έννοια της κάθαρσης και της απομάκρυνσης από τα περιττά, τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

Όπως το ψωμί αυτό παρασκευάζεται με απλά υλικά, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να επιστρέψει στα ουσιώδη, να απλοποιήσει τη ζωή του και να εστιάσει στην εσωτερική του καλλιέργεια.