Ο άνδρας προσπάθησε να βιάσει την κοπέλα. Στο βίντεο φαίνεται και η στιγμή που χτυπά τη μητέρα της.

Η Αστυνομία εξακολουθεί να αναζητεί τον 64χρονο που αποπειράθηκε να βιάσει την 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη.

Το MEGA εξασφάλισε ντοκουμέντα αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης.

Ήταν 10 λεπτά πριν τις 10 χθες το πρωί, όταν ο 64χρονος καταγράφεται έξω, στην είσοδο του σπιτιού, να περπατάει, να προχωράει με κλειδιά, να ανοίγει την πόρτα, να μπαίνει μέσα και να κλειδώνει.

Στη συνέχεια λοιπόν, ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά το 25χρονο κορίτσι, με τη μητέρα του κοριτσιού περίπου πέντε λεπτά αργότερα να μπαίνει στο σπίτι και βλέπει μία φριχτή εικόνα μπροστά της.

Η μητέρα της 25χρονης πήγε να πάρει την Αστυνομία και αυτό το άτομο της επιτέθηκε και τη χτύπησε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να την χτυπάει με χαστούκια, κλωτσιές και μπουνιές σε όλο της το σώμα, ενώ έχουν πέσει κάτω και οι δύο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, η συγκεκριμένη γυναίκα με ένα τηγάνι προσπαθούσε να τον αντιμετωπίσει και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος άνδρας σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι.