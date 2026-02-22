Κυριότερα φαβορί είναι η αμερικανική ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» και το σαιξπηρικό δράμα «Hamnet».

Η 79η τελετή απονομής των BAFTA, των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που συχνά θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ, ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο, με κυριότερα φαβορί την αμερικανική ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» και το σαιξπηρικό δράμα «Hamnet».

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η Τζέσι Μπάκλεϊ, η Έμμα Στόουον, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Πολ Μεσκάλ, η Τσέις Ινφίνιτι, οι σταρ διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στο κόκκινο χαλί. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, έδωσαν επίσης το παρών, έπειτα από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τη βασιλική οικογένεια, μετά τη σύλληψη του Άντριου, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Έπστιν.

Η τελετή φιλοξενείται στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, με παρουσιαστή τον Αμερικανοβρετανό ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ.

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον είναι υποψήφια για 14 βραβεία και υπάρχει πιθανότητα να αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια. Με 13 υποψηφιότητες ακολουθεί η μουσική ταινία τρόμου «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ, που διαδραματίζει τη δεκαετία του 1930.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας του Άντερσον (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τσέις Ινφίνιτι, Σον Πεν και Τεγιάνα Τέιρορ» διεκδικούν τα βραβεία καλύτερης ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας, τόσο για τους πρώτους όσο και για τους δεύτερους ρόλους. Η ταινία έχει ήδη βραβευτεί με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες.

Οι «Αμαρτωλοί» από την άλλη, μια μίξη ταινίας τρόμου/δράματος εποχής, έχει σοβαρές πιθανότητες να της στερήσει τη νίκη. Άλλωστε, έχει συγκεντρώσει 16 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, αριθμό ρεκόρ.

Απέναντι σε αυτά τα «μεγαθήρια», το Hamnet της Κλόε Ζάο, μια δραματική ταινία που αφηγείται το πένθος της Άγκνες και του Ουίλιαμ Σαίξπηρ μετά τον θάνατο του γιου τους, δείχνει ικανό να κάνει την έκπληξη. Η ταινία διεκδικεί 11 βραβεία και τον περασμένο Σεπτέμβριο έλαβε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η πρωταγωνίστρια η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα φύγει από την τελετή με το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία της χαροκαμένης μάνας. Ο συμπατριώτης Πολ Μεσκάλ, αν και δεν εξασφάλισε υποψηφιότητα για τα Όσκαρ, έχει πιθανότητες να κερδίσει το BAFTA καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου.