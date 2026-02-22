Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, κατέρρευσε ξαφνικά τμήμα του πατώματος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε ταβέρνα στον οικισμό Πανδρόσου, στην Κομοτηνή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, κατέρρευσε ξαφνικά τμήμα του πατώματος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής. Εξαιτίας της υποχώρησης, θαμώνες που κάθονταν σε τέσσερα τραπέζια βρέθηκαν στο κενό, με αποτέλεσμα να επικρατήσει έντονη αναστάτωση.

Στο σημείο έσπευσαν και το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι, έξι με ασθενοφόρο, τρεις με δικά τους οχήματα. Δύο παραμένουν στο νοσοκομείο: πρόκειται για έναν που υπέστη κάταγμα στα πλευρά και μία 61χρονη ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν.

Οι αστυνομικές Αρχές, έχουν συλλάβει τους δύο ιδιοκτήτες, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα και για την υπόθεσή τους θα οριστεί δηλαδή η δικάσιμος.

«Νομίζαμε ότι έπεφτε χαλάζι»

Πελάτισσα της ταβέρνας μίλησε στις «Εξελίξεις τώρα».

«Ήμασταν μία παρέα εννέα ατόμων. Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο, νομίζοντας εξαρχής ότι έχει πέσει κάποια καρέκλα, κάποιος δίσκος, δεν δώσαμε σημασία, συνεχίσαμε το φαγοπότι, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές και ακούγαμε έναν περίεργο θόρυβο και υποθέσαμε ότι έριχνε χαλάζι, ήμασταν δίπλα στο τζάμι. Όμως δεν ήταν το χαλάζι, ήταν από κάτω τα ξύλινα, τα σαθρά υποστυλώματα που είχε. Ήταν σάλα η οποία κρεμόταν από ένα ποδαράκι. Είχε τέτοια υποστυλώματα και από πάνω ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας, είχε βάλει τσιμέντο και πλακάκι. Πραγματικά είναι σαν να άνοιξε η γη και να μας κατάπιε. Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε, να κάνουμε τίποτα απολύτως. Ξαφνικά εγώ βρέθηκα στο κενό, όπως και όλη μου η παρέα. Έχω κινηθεί νομικά», σημείωσε.

«Αν δεν υπήρχε ένα άλλο δοκάρι παραδίπλα θα έπεφτε η στέγη πάνω στο κεφάλι μας. Εγώ ήμουν εγκλωβισμένη επί ένα τέταρτο, δεν μπορούσα να βγω. Ήμουν ανάμεσα σε τραπέζια, σε καρέκλες», συνέχισε η γυναίκα.