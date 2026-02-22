Στην Ελλάδα, μεγάλος αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει την Καθαρά Δευτέρα ως αργία.

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Όμως, έχουν το δικαίωμα να αργούν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, εφόσον η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Η λειτουργία των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων

Αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να μην ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, δύο μεγάλες αλυσίδες αποφάσισαν να ανοίξουν αλλά για συγκεκριμένες ώρες.

Αρχικά Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης δεν θα ανοίξουν ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Αντίθετα τα myMarket θα ανοίξουν κάποια καταστήματα σε Αθήνα και επαρχία με ωράριο 8:00 - 14:00. (εδώ η λίστα).

Τα LIDL ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας θα είναι ανοιχτά με ωράριο 07:45 - 16:00 ενώ ανοιχτά θα μείνουν με διευρυμένο ωράριο οι αλυσίδες shop & go αλλά και σούπερ μάρκετ ΟΚ και Bazaar.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, με μοναδική εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls, αναμένεται να είναι κλειστά.

Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν, επίσης.

Ανοιχτοί θα είναι από τα ξημερώματα:

Οι φούρνοι

Τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία

Οι λαϊκές αγορές

Τα ζαχαροπλαστεία

Περίπτερα και μίνι μάρκετ

Καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης

Το ωράριο σε Βαρβάκειο και Ρέντη

Οι αγορές της Βαρβακείου και του Ρέντη ξεκινούν την λειτουργία τους από το βράδυ της Κυριακής και μένουν ανοιχτές non-stop μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Επίσης, τα καταστήματα εστίασης, οι καφετέριες και οι ταβέρνες θα είναι ανοιχτά.