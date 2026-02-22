Οι γίγαντες συνδυάζουν παράδοση και διατροφική ισορροπία, αποδεικνύοντας ότι η νηστεία μπορεί να είναι απολαυστική, χορταστική και απόλυτα θρεπτική.

Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας είναι γεμάτο αρώματα, παράδοση και αγαπημένες νηστίσιμες γεύσεις. Ανάμεσα στη λαγάνα, τον ταραμά, τις ελιές και τα θαλασσινά, οι γίγαντες πλακί κατέχουν ξεχωριστή θέση. Είναι το πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στη νοστιμιά και τη θρεπτική αξία, χαρίζοντας χορταστικό αποτέλεσμα χωρίς να βαραίνει.

Οι μελωμένοι γίγαντες, μαγειρεμένοι με ντομάτα, καρότο, κρεμμύδι και άφθονο ελαιόλαδο, δένουν υπέροχα με τα υπόλοιπα σαρακοστιανά εδέσματα. Η πλούσια κόκκινη σάλτσα τους «ζητά» μια μπουκιά λαγάνα, ενώ η φυσική τους γλύκα εξισορροπεί τις πιο αλμυρές γεύσεις του τραπεζιού, όπως ο ταραμάς ή τα τουρσιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3ltd7r8adt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και πολλοί επιλέγουν νηστίσιμα πιάτα που βασίζονται στα όσπρια. Οι γίγαντες αποτελούν εξαιρετική φυτική πηγή πρωτεΐνης, φυτικών ινών και σύνθετων υδατανθράκων, προσφέροντας ενέργεια και κορεσμό. Δεν είναι τυχαίο ότι τα όσπρια αποκαλούνταν παλαιότερα «κρέας του φτωχού», καθώς μπορούσαν να καλύψουν σημαντικές διατροφικές ανάγκες με απλά υλικά.

Σε ένα σωστά ισορροπημένο σαρακοστιανό τραπέζι, οι γίγαντες μπορούν να αποτελέσουν το βασικό πιάτο. Συνδυάζονται ιδανικά με μια μεγάλη πράσινη σαλάτα, ελιές και λίγη λαγάνα, δημιουργώντας ένα γεύμα πλήρες και θρεπτικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υλικά

500 γρ. γίγαντες

100 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

4 καρότα

2 ξερά κρεμμύδια

2 πράσα

1 πιπεριά Φλωρίνης

400 γρ. ντομάτα κονκασέ

100 ml κόκκινο κρασί

½ ματσάκι σέλινο

4 φύλλα δάφνης

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

Από την προηγούμενη ημέρα μουλιάζουμε τους γίγαντες σε άφθονο νερό με ένα κουταλάκι αλάτι ή λίγη σόδα. Την επόμενη μέρα τους ξεπλένουμε πολύ καλά και τους βάζουμε σε κατσαρόλα με καθαρό νερό να βράσουν σε μέτρια θερμοκρασία για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν. Σουρώνουμε και κρατάμε μία κούπα από το νερό τους.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα πράσα κομμένα σε φέτες μέχρι να γυαλίσουν. Προσθέτουμε τα καρότα σε ροδέλες, την πιπεριά κομμένη σε καρέ και τους βρασμένους γίγαντες. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.Ρίχνουμε τις ντομάτες, τα φύλλα δάφνης, αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να μαγειρευτούν για περίπου 5 λεπτά σε μέτρια φωτιά ώστε να δέσουν οι γεύσεις.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε ταψί, προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σέλινο και περιχύνουμε με το νερό που είχαμε κρατήσει. Ραντίζουμε με λίγο επιπλέον ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μελώσει η σάλτσα και να πάρουν οι γίγαντες ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα. Έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν στο σαρακοστιανό τραπέζι!

{https://exchange.glomex.com/video/v-d591wh6z5z35?integrationId=40599y14juihe6ly}