Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την τάση μεγάλων πολυεθνικών να επικεντρώνονται σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και να αποεπενδύουν από πιο εξειδικευμένα τμήματα, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα.

Η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων παγκοσμίως, ανακοίνωσε την απόφαση να σταματήσει σταδιακά την παραγωγή παγωτών και να πουλήσει τα σχετικά brands στη βρετανική Froneri, σε μια συμφωνία που εκτιμάται γύρω στο 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κίνηση αυτή από τη Nestlé εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης της εταιρείας, με στόχο την εστίαση σε πιο στρατηγικούς τομείς όπως ο καφές (Nespresso, Nescafé), τα προϊόντα για κατοικίδια (Purina) και τα τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης.

Το τμήμα παγωτών, που περιλαμβάνει γνωστά brands όπως τα Häagen‑Dazs και Drumstick, χαρακτηρίζεται από σεζονικότητα, υψηλό κόστος logistics και χαμηλότερη ανάπτυξη, γεγονός που οδήγησε τη Nestlé στην απόφαση να μεταβιβάσει τη δραστηριότητα σε μια εταιρεία εξειδικευμένη στον κλάδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αγαπημένα προϊόντα των καταναλωτών θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν, αλλά πλέον υπό τη διαχείριση της Froneri, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση για την αγορά και τους πελάτες.