Και όμως ποιος είπε οτι δεν μπορείτε να φάτε και γλυκό;

Τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να αναθεωρήσετε τη διατροφή σας και να εντάξετε περισσότερες τροφές φιλικές για την καρδιά στην καθημερινότητά σας. Φυσικά, το μυαλό μας πάει σε φυλλώδη λαχανικά, φασόλια και άλλα κλασικά θρεπτικά τρόφιμα. Αλλά ξέρατε ότι ακόμα και ορισμένα γλυκά μπορούν να προσφέρουν καρδιοπροστατευτικά οφέλη;

Η καρδιολόγος Εβελίνα Γκρέιβερ αναφέρει οτι η σοκολάτα μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς σας, απλώς και μόνο λόγω των εκπληκτικών αντιοξειδωτικών της ιδιοτήτων.

Η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, αντιοξειδωτικά που η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνδέει με την προστασία της καρδιάς και της εγκεφαλικής λειτουργίας. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υπέρτασης κατά 27%. Επιπλέον, τα φλαβονοειδή βοηθούν στη βελτίωση της ροής του αίματος στον εγκέφαλο, ενισχύοντας μνήμη και συγκέντρωση.

Και δεν σταματά εδώ, η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε σίδηρο και πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη.

Για καλύτερα αποτελέσματα, η Dr. Γκρέιβερ προτείνει να συνδυάσετε τη σοκολάτα με φρούτα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως φράουλες ή μύρτιλλα. Έτσι, κάθε μπουκιά γίνεται μια θρεπτική απόλαυση που προστατεύει και την καρδιά και τον εγκέφαλό σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δοκιμάστε λοιπόν μικρές μερίδες μαύρης σοκολάτας με φρέσκα μούρα, η τέλεια ισορροπία γεύσης και υγείας!