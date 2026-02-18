Παρά τη μείωση του Δεκεμβρίου, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μείωση κατέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, οι οποίες, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, διαμορφώθηκαν στα 3,221 δισ. ευρώ, από 3,872 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, η εξέλιξη αυτή θεωρείται σε σημαντικό βαθμό εποχική, καθώς αντίστοιχη υποχώρηση παρατηρείται σχεδόν κάθε Δεκέμβριο, λόγω των συμψηφισμών με τα rebates και τα clawbacks των προμηθευτών των νοσοκομείων.

Είναι ενδεικτικό ότι τον Δεκέμβριο του 2024 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων, ανέρχονταν σε 3,051 δισ. ευρώ, για να αυξηθούν στη διάρκεια του 2025 έως και κατά 800 εκατ. ευρώ και να υποχωρήσουν εκ νέου στο τέλος του έτους, επιβεβαιώνοντας τον έντονα εποχικό χαρακτήρα της μεταβολής.

Παρά τη μείωση του Δεκεμβρίου, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες ανήλθαν σε 1,397 δισ. ευρώ, από 1,683 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025.

Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι εμφάνισαν οριακή αύξηση των οφειλών τους στα 587 εκατ. ευρώ, από 582 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. Ακολουθούν τα λοιπά νομικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 209 εκατ. ευρώ, μειωμένες από τα 226 εκατ. ευρώ του Νοεμβρίου, ενώ χαμηλότερα διαμορφώνονται οι οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες περιορίστηκαν στα 180 εκατ. ευρώ, από 224 εκατ. ευρώ.

Στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των φορέων βρίσκονται οι οφειλές του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά στα 127 εκατ. ευρώ, από 300 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι οφειλές του τακτικού προϋπολογισμού περιορίστηκαν στα 21 εκατ. ευρώ, από 127 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκαν στα 106 εκατ. ευρώ, από 153 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 2,449 δισ. ευρώ, από 3,016 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ, από 766 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. Παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την επιτάχυνση των πληρωμών, η εικόνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να συνεχίζουν να στερούν ρευστότητα από την αγορά.