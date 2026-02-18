Τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας και οι ισχυροί άνεμοι που φθάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στη χώρα: υπερχείλισαν ποτάμια, η θάλασσα βγήκε στη στεριά, έκλεισαν σχολεία λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης εν μέσω ψύχους, έπεσαν δεκάδες δέντρα προκαλώντας ζημιές, ακυρώθηκαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια... Και η καταμέτρηση συνεχίζεται...

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Θεσσαλονίκη

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη - μέχρι στιγμής - σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Προβλήματα στις μεταφορές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στις 10:35 χθες το βράδυ διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα,

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghv1f668iq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Κλειστά σχολεία στο Ασβεστοχώρι λόγω διακοπής ρεύματος - Κλειστά και στην Αλμωπία Πέλλας

Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ασβεστοχωρίου καθώς και το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου, λόγω διακοπής ρεύματος στην Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου, που σημειώθηκε το βράδυ και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, δεν έχει αποκατασταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για να προστατευτούν οι μικροί μαθητές από το ψύχος.

Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την ομαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

Κλειστά παραμένουν σήμερα και τα σχολεία του Δήμου Αλμωπίας.

Ξέβρασε φερτά υλικά στη Νέα Παραλία

Η θάλασσα ξέβρασε φερτά υλικά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται και στο βίντεο του thestival.gr.

{https://www.youtube.com/watch?v=vdVAjTqchLU}

Δήμος Θεσσαλονίκης: Μαζέψτε τέντες

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, αναμένονται ισχυροί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ.

«Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από σήμερα το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι, βορειοδυτικοί, έντασης 8 με 9 μποφόρ. Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghue12jmyhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συγκεκριμένα, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου:

Μαζέψτε τέντες οικιών και καταστημάτων, ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια)».

Υπερχείλισαν ποτάμια στην Ήπειρο

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται στις παραποτάμιες περιοχές της Ηπείρου, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να είναι στα λασπόνερα και σταβλικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίμνες.

Χθες το βράδυ υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, με τον Δήμο Φιλιατών να εκδίδει επείγουσα ανακοίνωση προς ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 8ο-11ο χλμ στην επαρχιακή οδό Νεράιδας-Σαγιάδας, στη θέση Σκάλα Φιλιατών λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω έντονων φαινομένων, με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων βράχων προς τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου και στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Κοκκινολιθαρίου, Σιδέρης και Χαραυγής(Λύκου). Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και τη σήμανση».

Στους Νομούς Πρέβεζας και Άρτας επίσης χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών θάφτηκαν στα νερά. Στην Πρέβεζα υπερχείλισε σε πολλά σημεία, ο ποταμός Λούρος και στα χωριά Πέτρα, Στρογγυλή και Βίγλα τα νερά εξαφάνισαν τα χωράφια και δημιούργησαν προβλήματα σε κτηνοτροφικές μονάδες. Στον κάμπο της Άρτας από την συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχουν πλημμυρίσει χωράφια στην περιοχή Νεοχωρίου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Παμβώτιδα πάνω από τον υπερχειλιστή… Φεύγουν χιλιάδες κυβικά από το Πέραμα

Σύμφωνα με το epiruspost, σχεδόν 30 εκατοστά πάνω από τον υπερχειλιστή βρίσκεται η λίμνη Παμβώτιδα, με χιλιάδες κυβικά νερού να φεύγουν τις τελευταίες ώρες από το θυρόφραγμα του Περάματος και να κατευθύνονται μέσω της τάφρου Λαψίστας στον ποταμό Καλαμά.

Το θυρόφραγμα παραμένει κλειστό, καθώς η όποια απόπειρα ανοίγματός του υπό τις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση στις παρακαλάμιες περιοχές.

Επιπλέον, η ορμή του νερού εγκυμονεί τον κίνδυνο να παρασύρει οτιδήποτε, καθιστώντας την επιχείρηση επικίνδυνη.

Ωστόσο τεράστιες ποσότητες φεύγουν από κάθε σημείο κυρίως από τα πλάγια καθώς η λίμνη δοκιμάζει τις αντοχές της τον φετινό χειμώνα.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην περιοχή του Μάτσικα, σε σημεία του Νησιού και σε άλλα τμήματα της παραλίμνιας ζώνης καθώς ο κίνδυνος πλημμύρας είναι μεγάλος.

Στη Λαψίστα, χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται ήδη κάτω από τα νερά, με την εικόνα να παραπέμπει σε μία «δεύτερη λίμνη», θυμίζοντας τον καιρό που ο κάμπος αποτελούσε φυσική συνέχεια της Παμβώτιδας.

{https://youtu.be/SsNYVT0UX6A}

Σοβαρά προβλήματα και απαγορευτικό απόπλου στην Κρήτη

Στο έλεος των θυελλωδών ανέμων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού - παραλύοντας τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Από το βράδυ της Τρίτης 17/02 τέθηκε σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου από και προς το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, εξαιτίας ανέμων που έφταναν τα 7 έως 8 μποφόρ στα πελάγη.

Όπως σημειώνει το zarpanews, το πλοίο «Έλυρος» παρέμεινε δεμένο στη Σούδα, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ο απόπλους του «Κίσσαμος» από τον Πειραιάς με προορισμό τα Χανιά. Τα δρομολόγια και των δύο πλοίων μετατέθηκαν για την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Κρήτης, όπου τα πλοία παρέμειναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο Κρητικό Πέλαγος και το Αιγαίο. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμεναρχείου Ηρακλείου, το απαγορευτικό αναμένεται να αρθεί το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πτώση δέντων και ανατροπή δικύκλων σε Χανία, Ηράκλειο, Λασίθι

Την ίδια ώρα, οι δυνατοί δυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σειρά μικροπροβλημάτων σε ολόκληρο το νησί. Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από το απόγευμα της Τρίτης, κυρίως για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους.

Σύμφωνα με το patris, πτώσεις δέντρων καταγράφηκαν σε περιοχές των Χανιά, στην Αγία Γαλήνη, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι άνεμοι ανέτρεψαν δίκυκλα και μετακίνησαν κάδους απορριμμάτων και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, επιτρέποντας την ομαλοποίηση τόσο της ακτοπλοΐας όσο και της καθημερινότητας στις πληγείσες περιοχές.

Πύργος: Συνεχίζονται τα προβλήματα από τα κύματα κακοκαιρίας

«Η περιφερειακή ενότητα Ηλείας πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει τα κύματα κακοκαιρίας», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Όπως πρόσθεσε, «από την στιγμή που θα κηρυχθεί η περιοχή μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των κατοίκων που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και των παραγωγών που έχουν πληγεί οι καλλιέργειές τους».

Όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Ηλεία, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «υπάρχουν πεσμένοι και αποκλεισμένοι δρόμοι, κατολισθητικά φαινόμενα και ποτάμια στα όριά τους, όπως ο Πηνειός».

Σύμφωνα με τον Νίκο Κοροβέση, «τα σημαντικότερα προβλήματα υπάρχουν στο Βαρθολομιό του Δήμου Πηνειού, στο Μαζαράκι του Δήμου Ήλιδας, στην Τρυπητή του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Δίβρη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κ.α.».

Σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «εμείς ως Πολιτική Προστασία όπου μας ζητείται δίνουμε μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών και αυτή την στιγμή δίνουμε βαρύτητα στον Πηνειό ποταμό».

Επίσης, προσθέτει ότι «έχουμε τεχνικά συνεργεία σε όλους τους Δήμους και κάνουμε παρεμβάσεις όπου μας ζητηθεί, δηλαδή στις περιπτώσεις όπου αδυνατεί ο Δήμος να παρέμβει, προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αποκαταστάσεις».

Δήμος Ερυμάνθου

Στο μεταξύ, τα κύματα κακοκαιρίας έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στον Δήμο Ερυμάνθου της Αχαΐας, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, Θεόδωρου Μπαρή.

Σύμφωνα με τον Δήμο, «τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες την ευρύτερη περιοχή, έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα και στις δημοτικές υποδομές, όπως στο δίκτυο ύδρευσης, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν και διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων».

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου Ερυμάνθου, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος επιχειρούν στα επικίνδυνα σημεία, προχωρώντας σε προσωρινές αποκαταστάσεις και ειδική σήμανση.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Ερυμάνθου, «προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των συνδημοτών μας και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των καταστροφών, ώστε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες χρηματοδότησης για τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης, αλλά και στήριξης των παραγωγών μας».

Προβλήματα στη Ζάκυνθο

Αρκετά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τη Ζάκυνθο, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Στον κεντρικό δρόμο του Αργασίου, η έντονη θαλασσοταραχή είχε ως αποτέλεσμα η θάλασσα να «βγει» στη στεριά, παρασύροντας πέτρες, άμμο και φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο οδόστρωμα. Σε αρκετά σημεία νωρίς το πρωί η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν έντονο κυματισμό, με τα κύματα να σπάνε με δύναμη στο παραλιακό τμήμα, ξεπερνώντας τα όρια της ακτής. Μέσα σε λίγα λεπτά, το οδόστρωμα καλύφθηκε από πέτρες και χώματα, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά σε Παξούς, Λευκάδα και Κέρκυρα

Με ριπές ανέμων ως και 110 χιλιομέτρων την ώρα, η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά στη Λάκκα στους Παξούς και στη Λευκάδα, ενώ στην Κέρκυρα, όπου ήδη είναι τεράστιες οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό, οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Στην Κασσιώπη, επίσης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghvsy75mpw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τρέμουν» αναχώματα στον Στρυμώνα – Καθίζηση στην Κοζάνη

Συναγερμός σήμανε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όταν κινδύνεψαν να σπάσουν τα αναχώματα του ποταμού Στρυμώνα στην περιοχή Αχινού-Ιβήρων. Υπό την εποπτεία του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου, τα αναχώματα ενισχύθηκαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghw8x2nnby9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Μικρά προβλήματα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται αποκλειστικά με συμβατικά πλοία και κατά την κρίση των πλοιάρχων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σε ισχύ βρίσκονται απαγορευτικά απόπλου στη γραμμή Βόλος-Σποράδες, καθώς και στις γραμμές Αρκίτσα-Αιδηψός και Καβάλα-Πρίνος. Αντίθετα, μετά τις 11 το πρωί προβλέπεται σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων στις γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά που αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστές

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.